Главное за 29 мая ⟩ Перевернутая машина в Риге, смерть Аусмы Кантане и Зеленский в Восточной Украине

Новости Латвии:

Сегодня, 29 мая, в 13:55 в Государственную полицию поступили сообщения о ДТП в Риге, на улице Краста возле Южного моста, где, по первоначальной информации, произошло столкновение автомобилей BMW и Mercedes Benz, который в результате аварии перевернулся на крышу, сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Анце Розите.

В воскресенье, 29 мая, в результате столкновения двух автомобилей на Даугавгривском шоссе возле Волери пострадали четыре человека, на какое-то время движение было перекрыто, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В субботу вечером, 28 мая, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) доставили на берег плот с 13 людьми, у которого возникла техническая проблема.

Согласно прогнозам погоды, на следующей неделе циклоны принесут в Латвию много осадков.

29 мая в возрасте 80 лет ушла из жизни латвийская актриса Аусма Кантане, сообщает служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Главное за рубежом:

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с чиновниками и военными в Харьковской области. Этого его первая официальная поездка в Восточную часть страны с начала российского вторжения, передает Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу потребовали от главы российского государства Владимира Путина провести "серьезные прямые переговоры" со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон написал в cоцсетях, что их действия непреднамеренно готовят почву для новых актов насилия в России, пишет Rus.Postimees.

Ситуация на украинском фронте может резко измениться в пользу Украины после того, как 15 июня встретятся министры обороны стран НАТО, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В центральном Непале вскоре после взлета пропал небольшой самолет с 22 пассажирами, сообщили местные власти в воскресенье, 29 мая.

За три дня жители Литвы пожертвовали пять миллионов евро, которые необходимы для покупки и передачи в дар Украине беспилотного летательного аппарата "Байрактар", произведенного в Турции. Об этом рассказал инициатор кампании по сбору средств журналист Андрюс Тапинас, поблагодарив всех жертвователей.

Работа шведа Рубена Эстлунда во второй раз удостоена высшей награды Каннского кинофестиваля. На сей раз это сатирическая драма о мире сверхбогатых людей.

Мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счётом 1:0 в финале Лиги чемпионов.

Интересное чтиво:

Россия сообщает, что с момента начатой ею же войны в Украине вывезла более миллиона жителей. Россия называет это эвакуацией, знатоки международных прав - депортацией, которую строго запрещают международные нормы. TVNET выслушал историю Алены (имя изменено с целью сохранения персональных данных) о том, как она из окруженного Мариуполя сначала попала в Россию, а после этого - в Латвию. Со стороны российских оккупационных сил ей была дана иллюзия: ехать в Россию или остаться в окруженном городе, где рядом с домом падают ракеты; остаться в России или самой на чужой земле искать возможности при помощи добровольцев покинуть страну.

"За все время войны через меня прошли сотни умерших, это очень тяжело, но все равно мы должны это делать, украинцы должны быть похоронены как люди, а не брошены, как собаки". 24-летний Игорь Середа, глава ритуальной службы в Киевской области, рассказал, как проходит эксгумация убитых в Украине.

Артём Клюев - бизнесмен с почти десятилетним стажем. Историей своего опыта ведения бизнеса он поделился с "Чайкой".