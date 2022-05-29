Передача: в последнее время самолеты РФ, пролетая над Латвией, часто сообщают о террористических угрозах

В первые недели войны Telegram-каналы широко распространяли видео российских ракетных и истребительных атак на Украину. Но вскоре военные поняли, что такие действия позволяют российским солдатам оценить точность своих выстрелов, и публиковать такие видео в настоящее время запрещено.

Однако на сайте Fligt Radar 24 и по телефону по-прежнему можно следить за полетами как гражданских, так и военных самолетов.

Часть армейских самолетов, таких как реактивные истребители, не видны на этом общедоступном радаре. А вот большие грузовые самолеты НАТО, Великобритании, Германии, Бельгии, Турции и других стран можно проследить таким образом.

Ежедневно через Европу в сторону украинской границы летает в среднем 5-10 таких гигантов. Затем можно увидеть, как военные вертолеты и небольшие частные самолеты взлетают с аэродромов. Направления их рейсов не уточняются, но, вероятно, они доставляют к границе военную технику и другие гуманитарные грузы.

Приложение Fligt Radar также позволяет следить за разведывательными самолетами, летящими вдоль украинской границы в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Нечасто, но разведчиков можно увидеть под Калининградом и над Сувалкским коридором. В первый месяц войны самолеты шведской армии также патрулировали латвийско-литовскую морскую границу.

Агентство гражданской авиации поясняет, что данные о полетах самолетов публикуются из соображений безопасности. Это также регулируется европейскими нормами.

С 24 февраля Агентство гражданской авиации на латвийской границе чаще всего наблюдало за попытками России проверить бдительность воздушной разведки.

Был нарушен сигнал GPS, предпринимались попытки проникнуть в воздушное пространство Латвии.

"Над Балтийским морем был нарушен сигнал GPS. Не только у нас, но и в других странах вокруг Балтийского моря. Больше, чем обычно, случаев, когда гражданские самолеты из Российской Федерации сообщали о различных чрезвычайных ситуациях в воздушном пространстве. Также поступило несколько сообщений от гражданских самолетов Российской Федерации о различных угрозах взрывов.

Наш перевозчик получает больше, чем обычно, звонков с угрозами, очень специфичных, очень конкретных, что также приводит к задержкам рейсов.

"Эти самолеты досматриваются, чего не было раньше в такой степени", - сообщил передаче директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов.

Если Россия воюет с помощью оружия в Украине и на ее границе, то остальной мир воюет с информацией и российскими агентами влияния. На форуме в Давосе на этой неделе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина должна отказаться от оккупированных территорий в пользу России, так как это единственный способ прекратить войну.

Как сказал главный редактор одной из крупнейших газет Украины Kyiv Independent в интервью Nekā personīga, заявления, прозвучавшие в колонке The New York Times 10 дней назад, о том, что "Россия слишком сильна", Украина должна принять "болезненный компромисс" и отдать России некоторые территории, отражают взгляды части американской элиты, которая считает, что Украина все равно проиграет и надо перестать ей помогать, чтобы все закончилось еще раньше.

И украинские, и латвийские исследователи стратегических коммуникаций передаче Nekā personīga напоминают, что Россия с латвийцами пытается сделать то же самое, что она сделала с Украиной до войны. И это опасно.

Чтобы убедить Запад, украинские сторонники испробовали разные средства. Также появились видеоролики, имитирующие нападения на крупные европейские города, чтобы открыть глаза европейцам. Такое видео было снято и о Риге.