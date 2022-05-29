Пн, 30.05.2022
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Анастасия Удалова, председатель совета DLRR

"Он думал только о себе лично": Зеленский уволил начальника Харьковского управления СБУ

Владимир Зеленский посетил Харьковскую область ФОТО: EPA/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что во время своей поездки в Харьковскую область уволил главу областного управления СБУ Романа Дудина, который, по словам президента страны, не занимался защитой города, пишет "Медуза". 

Зеленский заявил, что в Харьковской области эффективно сотрудничают и вместе "работают на победу" военные, полиция, мэр Харькова и областная администрация, однако, по его словам, этого нельзя сказать о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины.

"Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы - правоохранители выяснят", - сказал президент Украины.

Уже сообщалось, что 29 мая Владимир Зеленский встретился с чиновниками и военными в Харьковской области. Это его первая официальная поездка в восточную часть страны с начала российского вторжения.

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