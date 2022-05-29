"Он думал только о себе лично": Зеленский уволил начальника Харьковского управления СБУ

Зеленский заявил, что в Харьковской области эффективно сотрудничают и вместе "работают на победу" военные, полиция, мэр Харькова и областная администрация, однако, по его словам, этого нельзя сказать о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины.

"Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы - правоохранители выяснят", - сказал президент Украины.

Уже сообщалось, что 29 мая Владимир Зеленский встретился с чиновниками и военными в Харьковской области. Это его первая официальная поездка в восточную часть страны с начала российского вторжения.