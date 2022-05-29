Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

В финальном матче, который прошёл на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере, сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0).

Первый период прошёл без голов, а счёт в матче был открыт на 25-й минуте - канадцы разыграли комбинацию, в результате которой Дилан Козенс получил шайбу в левом кругу вбрасывания и с ходу нанёс точный бросок.

На 45-й минуте финны забили в формате "5 на 3". Бросок Миро Хейсканена пришёлся мимо ворот, но шайба отскочила от борта и первым на добивании оказался Микаэль Гранлунд, который нанёс точный бросок. Стоит отметить, что в этом момент голкипер сборной Канады Крис Дриджер получил травму и был заменён на Мэтта Томкинса.

Второй гол финнов случился всего полторы минуты спустя в формате "5 на 4" - Гранлунд получил шайбу в правом кругу вбрасывания, медленно приблизился к воротам и оформил дубль.

В концовке третьего периода канадцы дважды заменили вратаря и отыгрались с 1:3 за две минуты. Сначала на 57-й минуте Зак Уайтклауд нанёс беспрепятственный бросок и сократил отставание до одного гола, а на 59-й минуте Макс Комтуа броском с пятака направил шайбу в ворота над плечом вратаря - 3:3. В овертайме финны вновь реализовали большинство - автором победной шайбы Сакари Маннинен.

Видео: Лучшие моменты матча Финляндия - Канада

Ранее бронзовые медали турнира завоевали чехи, обыгравшие американцев со счётом 8:4 (1:3, 1:0, 6:1). Последний раз сборная Чехии завоёвывала медали мирового первенства в 2012 году, когда также стала третьей.

Отметим, что сборные Канады и Финляндии третий раз подряд играли в финале чемпионата мира по хоккею. В 2021 году канадцы в решающем матче победили в овертайме со счётом 3:2, а в 2019-м финны в финале обыграли канадцев со счётом 3:1. Чемпионат 2020 года был отменён из-за пандемии.

Финны стали чемпионами мира четвёртый раз в своей истории (1995, 2011, 2019, 2022). Кроме того, финны являются действующими олимпийскими чемпионами.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт в Латвии и Финляндии.