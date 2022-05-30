Пн, 30.05.2022
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Анастасия Удалова, председатель совета DLRR

Только пятая часть школ может предложить альтернативу русскому языку

Книга. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Этой зимой президент предложил, что в дальнейшем латвийским школьникам вместо русского языка, начиная с 4 класса, нужно будет учиться на одном из языков Евросоюза. Насколько это реально и в течение какого времени реализуемо, если учесть, что, к примеру, в прошлом году только пятая часть государственных школ предлагала выбор - учить немецкий, русский или еще какой-то язык? Остальные школы учили только русскому языку, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Опрошенные передачей представители школ и министерства единогласны, что не понятно, как можно учить в школах один из языков ЕС. Более того, единственная реальная альтернатива русскому языку - немецкий язык, но в латвийских университетах на предложенных 11 бюджетных местах по программе учителя немецкого языка учатся всего три будущих преподавателя немецкого языка.

Икшкилкая средняя школа - одна из тех редких школ в стране, где родители еще до начала школы выбирают, будет ли ребенок с 4 класса учить немецкий или русский язык. Других языковых выборов здесь нет. Но готова ли школа, в которой учатся 1176 воспитанников, учить и другим языкам Евросоюза? "Идея очень красивая, и у нас в Икшкилской средней школе несколько лет назад было желание увеличить спектр языков, предлагая также итальянский или испанский или французский. В результате, ни один педагог не подал заявку. Или же если и был, то зарплата не была удовлетворительной", - признает директор школы Гинта Лиепиня.

Директор указывает, что несмотря на то, что школа большая и могла бы обеспечить учителям полную ставку, и родители ранее отдавали предпочтение русскому языку. В этой школе немецкий язык как второй иностранный учит примерно один класс из четырех, в которых воспитанники выбрали в качестве второго иностранного языка русский. "После февральских событий в Украине - после начала войны - родители выразили желание перейти учить немецкий язык, они не хотят учить русский язык", - отметила она.

В данный момент в школе работает лишь одна учитель немецкого языка, однако она сомневается, что справится, если нагрузка значительно увеличится.

Возможность выбрать второй язык есть примерно только у пятой части школ в Латвии. В остальных или 252 из опрошенных Министерством образования 306 школ такого выбора не было - все воспитанники как второй иностранный учили русский язык. В свою очередь те, кто может выбрать, но не хочет изучать русский язык, фактически остаются без выбора, так как приходится учить немецкий язык, тогда как имеющие неменьший спрос французский и испанский языки не предлагаются практически негде.

Русский язык в качестве одного из приоритетов выбрал и Латвийский университет, который два года назад по программе учителя начал предлагать новое направление - учитель русского языка и литературы. Обучение студенты закончат через три года, но школы с русским языком обучения к тому времени планируется закрыть.

За последние десять лет на учителей русского языка в Латвийском университете выучились 15 человек или 2-3 студента в года.

В немецком языке примерно так же, но тенденция снижается, например, уже сейчас заявок учиться на учителя немецкого языка меньше, не заполняются даже оплачиваемые из бюджета места.

По мнению министра образования и науки Аниты Муйжниеце, изменения в школьных уроках вряд ли удастся ввести в ближайшие годы. Подготовка учителей потребует больше времени - от пяти до восьми лет, в течение которых постепенно можно будет отказаться от русского языка как единственного второго иностранного языка в Латвии.

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