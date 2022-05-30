За три дня выявлено 329 новых случаев Covid-19. Обошлось без смертей

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 125,1 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 5040 лабораторных тестов на Covid-19, 6,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 124 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 205 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5823 человека, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 828 406 человек в Латвии.