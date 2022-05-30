Эксперты: контратака армии Украины вблизи Херсона склонила Россию к обороне

"Хотя украинская контратака, судя по всему, не приведет к возвращению значительной территории в ближайшем будущем, она может помешать действиям российской стороны и потенциально заставит Россию перебросить подкрепления в Херсонскую область [...] Украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины", - цитирует текст отчета Русская служба ВВС.
По данным экспертов центра, кампании России на востоке Украины, ранее направленная на полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке.
По мнению ISW, маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько операций одновременно, поэтому в ближайшие дни менее приоритетным для российских сил станет наступление юго-восточнее Изюма и западнее Лимана, более приоритетным - концентрация имеющихся сил в Северодонецке
Маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько операций одновременно. Поэтому в ближайшие дни менее приоритетным для российских сил станет наступление юго-восточнее Изюма и западнее Лимана, более приоритетным - концентрация имеющихся сил в Северодонецке, говорится в отчете центра.
Тем не менее, 29 мая российские войска продолжали наступательные действия юго-восточнее Изюма в направлении Славянска.
Сергей Гайдай: бои идут уже на улицах Северодонецка
В свою очередь глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российская армия продвигается вглубь Северодонецка, тяжелые бои ведутся на городских улицах, город покидают врачи.
По его словам, критическая инфраструктура в городе разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилищного фонда.
Он отметил, что в городе много трупов российских солдат, что в условиях жаркой погоды может спровоцировать развитие инфекций.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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