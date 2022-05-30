Что не так с программой "зеленого" отопления для владельцев частных домов?

Программа предусматривает выделение софинансирования для замены газовых котлов и дизельного оборудования на экологически чистые системы, такие как гранульный котел, тепловой насос и т.п., а также для установки солнечных батарей и ветрогенераторов.

Максимальная сумма, выделяемая на один проект, составляет 15 тыс. евро. Общий объем доступного в рамках программы финансирования равен 30 млн евро.

Однако камнем преткновения является тот факт, что сначала нужно демонтировать старую систему отопления, купить на собственные средства и установить новую и лишь потом подавать проект в инвестиционный фонд окружающей среды, который его рассмотрит и решит, стоит ли выделять на него софинансирование.

Это означает, что до получения оценки заявитель проекта не может быть уверен, что сделанные им инвестиции будут признаны приемлемыми и хотя бы частично возмещены.

Некий читатель издания сравнил этот механизм поддержки с выстрелом в темноту: вы не знаете, достигнет ли пуля цели. А тем временем гарантии на получение софинансирования особенно важны для людей, которые не могут обойтись без кредита на покупку нового отопительного оборудования.

По сути, действующая программа подходит лишь тем владельцам частных домов, которые готовы заменить имеющуюся систему отопления в любом случае, даже за личный счет, а государственная поддержка, если она будет оказана, станет для них приятным бонусом.