Глава Парламентской ассамблеи НАТО: санкции против России должны ужесточаться

Он участвует в заседании ПА НАТО в Вильнюсе в понедельник.

"Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине защитить себя, насколько это возможно, с учетом запросов Украины о военной технике. Украина должна быть в силах эффективно защищаться. Мы должны поддерживать и усиливать эффективные и долгосрочные санкции независимо от того, как долго они будут действовать. Путин и его помощники должны знать, что цена их безрассудной и маниакальной войны будет только возрастать", - сказал глава ПА НАТО.

Он также заявил, что на саммите НАТО в Мадриде альянс должен принять стратегическую концепцию, адаптированную к "новым стратегическим реалиям", значительно укрепив вооруженные силы на восточном фланге.

"Приверженность союзников по НАТО 5-й статье и коллективной обороне крепка, как сталь, и мы должны подтвердить эту приверженность в Мадриде, четко дав понять, что союзники предпримут все необходимые шаги для защиты каждого сантиметра территории НАТО", - сказал Коннолли.

В своем выступлении глава ПА НАТО также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности виновных в "ужасных преступлениях России" и заявил, что необходим послевоенный план Маршалла по восстановлению Украины.

"Мы будем и впредь решительно поддерживать Украину и ее народ. Вторжение России в Украину - акт массовой агрессии, невиданный со времен Второй мировой войны. Его конечная цель - подорвать демократию, нарушить европейский порядок безопасности и разрушить порядок, основанный на международных правилах. Война создала новую стратегическую реальность, с которой нам приходится иметь дело как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - сказал президент ПА НАТО.

В понедельник в Сейме проходит пленарное заседание ПА НАТО, на котором обсуждается война в Украине и угрозы, исходящие от России.

Заседание должно было состояться в Киеве, но из-за вторжения России в Украину мероприятие пришлось перенести в более безопасное место, и Сейм Литвы предложил провести его в Вильнюсе.

ПА НАТО - межпарламентская организация, в которой парламентарии стран НАТО обсуждают ключевые вопросы политики, безопасности и обороны в евроатлантическом регионе с партнерами, не входящими в НАТО.