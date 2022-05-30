Covid-19: Отдел вакцинации прекратит работу до конца июня

После завершения работы отдела его функции переймут Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Национальная служба здравоохранения.

"В последние годы самым большим вызовом для системы здравоохранения Латвии была пандемия, но из пандемии мы вышли более крепкими. Удалось значительно увеличить зарплаты медиков, укрепить инфраструктуру больниц. Все крупные больницы быстро развиваются, ведутся строительные работы", - сказал Павлютс.

Он отметил, что если смотреть вперед, то латвийской системе здравоохранения революция не нужна, системе нужна умная, хорошо и регулярно финансируемая эволюция - развитие.