Пн, 30.05.2022
Речь шла не о вас. Вам не стоит ассоциировать себя с термином "оккупант". Янис Иесалниекс, депутат Сейма
Янис Иесалниекс, депутат Сейма

Covid-19: Отдел вакцинации прекратит работу до конца июня

Вакцина против Covid-19. Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В данный момент 60%, или шесть из десяти, сотрудников отдела вакцинации уже завершили трудовые отношения, а остальные будут работать до конца июня, заявил в понедельник в интервью передаче "Утренняя панорама" министр здравоохранения Даниэль Павлютс, сообщает агентство LETA.

После завершения работы отдела его функции переймут Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Национальная служба здравоохранения.

"В последние годы самым большим вызовом для системы здравоохранения Латвии была пандемия, но из пандемии мы вышли более крепкими. Удалось значительно увеличить зарплаты медиков, укрепить инфраструктуру больниц. Все крупные больницы быстро развиваются, ведутся строительные работы", - сказал Павлютс.

Он отметил, что если смотреть вперед, то латвийской системе здравоохранения революция не нужна, системе нужна умная, хорошо и регулярно финансируемая эволюция - развитие.

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