Пн, 30.05.2022
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Анастасия Удалова, председатель совета DLRR

Сборная Латвии попала в одну группу с Канадой и США на ЧМ-2023

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала составы групп на предстоящий чемпионат мира - 2023.

В группе "А", матчи которой пройдут в Тампере, сыграют Финляндия, Швеция, Чехия, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия.

Сборная Латвии сыграет в группе "B", её соперниками стали Канада, США, Швейцария, Словакия, Казахстан, Норвегия и Словения.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от участия в чемпионате мира 2023 года.

В 2023 году турнир снова пройдёт в Финляндии, а также в Латвии с 12 по 28 мая. Главной ареной турнира станет Nokia Arena в Тампере на 13 445 мест, а Arēna Rīga (9550 мест) будет второй площадкой.

Изначально чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет организации отозвал у России права на проведение турнира из-за ситуации в Украине.

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