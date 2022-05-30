Пн, 30.05.2022
Речь шла не о вас. Вам не стоит ассоциировать себя с термином "оккупант". Янис Иесалниекс, депутат Сейма
Янис Иесалниекс, депутат Сейма
  • RUS TVNET
  • Lifestyle
  • Здоровье
  • Врач: Многие люди после Covid-19 долгое время продолжают плохо себя чувствовать

Врач: Многие люди после Covid-19 долгое время продолжают плохо себя чувствовать

ФОТО: Shutterstock

Специалисты прикладывают усилия к разработке предложений по медицинскому обслуживанию пациентов, перенесших Covid-19, рассказала в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 главный специалист отделения инфекционных заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна.

Она отметила, что осенью Covid-19, скорее всего, вернется, перейдя в категорию "сопровождающих" общество инфекций. Виксна добавила, что в Латвии уже достаточно хороший общий иммунитет к Covid-19, так как многие были привиты или переболели.

Однако специалистов беспокоит состояние людей, которые перенесли коронавирус, потому что многие из них продолжают плохо себя чувствовать в течение длительного времени.

В настоящее время специалисты разрабатывают предложения по оказанию медицинской помощи таким людям.

По оценкам медиков, вплоть до 20% переболевших все еще могут ощущать последствия вируса.

Виксна рассказала, что в других странах у семейных врачей есть специальные анкеты для перенесших Covid-19, в которых содержатся вопросы как о соматическом, так и о психическом здоровье, помогающие выяснить состояние людей после заболевания.

В отношении оспы обезьян Виксна пояснила, что у специалистов она не вызывает особого беспокойства, поскольку число инфицированных в настоящее время невелико и темпы распространения инфекции низкие.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back