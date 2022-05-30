Груз 300. Куда эвакуируют и как лечат российских военных, раненных на войне в Украине

Другие вопросы ему задать не удалось - он заблокировал корреспондента Би-би-си. На странице Старостина во "ВКонтакте" вместо фотографии - большая буква Z.
Жгуты, бинты и костыли
Соответствует ли материальное обеспечение военной медицины России масштабу "санитарных потерь" (так на войне считают раненых и заболевших) в Украине, дает понять и информация от волонтеров.
В апреле участники чата "Помощь Z" в Viber собирали "индивидуальные пайки" для раненых, лежащих в смоленском 1586-м военно-клиническом госпитале. "Очень много лежачих ребят с ожогами, осколочными ранениями. В первую очередь необходимы средства гигиены и питание, так как кормят очень плохо и ребята соскучились по домашней еде", - писала участница чата Оля. Волонтеры уточняли, что им поступают запросы на лекарства от геморроя и простатита. "В общем, простыли мужчины наши…", - сообщали в чате.
Медикаменты в этом чате собирали и для фронта - кровоостанавливающие (в том числе турникетные жгуты) и противоожоговые средства, противовирусные, жаропонижающие и антигистаминные препараты, бинты.
В мае волонтеры отправляли "по запросу" в госпиталь Белгородской области вентиляторы и собирали деньги на холодильник. Продукты для раненых передавали в госпитали Стрельны и Кронштадта под Петербургом. Для госпиталя Росгвардии Ленобласти искали "в дар" костыли и трости.
"При нас привезли раненых ребят. Кто с перевязанной головой, у кого ранение плеча и повязка прямо поверх одежды (зафиксирована рука), кто хромает, а кто просто молчит, - писала в чате Ирина, посетившая госпиталь, где лежат раненые военные. - Эта гробовая тишина… на улице, в центре города, где куча народу. Ребята заходили и выходили из санпропускника, чтобы покурить, но молчали и никого не замечали вокруг".
Валенки вместо страховых
В начале марта Владимир Путин подписал указ о доплатах для раненых участников "спецоперации" (и семей погибших военных). Военным с травмами, ранениями и контузиями теперь полагается по 3 млн рублей. Это доплата к установленным законом единовременным пособиям в случае признания военного негодным к службе из-за ранения (для контрактников - 2,9 млн рублей) и ежемесячным компенсациям (от 4,1 до 10,7 тысяч рублей в зависимости от группы инвалидности).
Кроме того, военным по закону должны выплачивать страховые - от 74 тысяч за легкие увечья до 2,2 млн рублей за инвалидность.
Адвокат Максим Гребенюк утверждает, что к нему обращаются участники войны, которым не выплачивают компенсацию за ранение из-за их отказа продолжать воевать в Украине, а также срочники, которых, как утверждают российские власти, в Украину не отправляют.
Еще часть раненых отрезало от компенсаций минобороны. 22 апреля ведомство определило порядок назначения выплат по указу Путина - деньги положены за особый вид травм, который есть в перечне увечий, утвержденный правительством в 1998 году. "Теперь даже за ранения мягких тканей конечностей платить не будут (если кость, нервы и сосуды не повреждены)", - комментирует адвокат Гребенюк.
В перечне также нет, например, обморожения. В группе Гребенюка "ВКонтакте", куда сыпятся жалобы и вопросы военных и их родственников, мать одного из участников "спецоперации", рассказала, что ее сын вернулся домой с войны с обморожением обеих стоп 2 степени, он успел получить справку, но в проведении военно-врачебной комиссии ему отказали. Адвокат полагает, что страховку мужчине не выплатят, так как данное состояние как раз не входит в тот самый перечень травм.
"Максимум валенки выдадут на будущее, но это не точно", - иронично замечает участник группы под постом про обморожение ног.
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