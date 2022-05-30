Груз 300. Куда эвакуируют и как лечат российских военных, раненных на войне в Украине

Киселев до войны работал реаниматологом в свердловском центре медицины катастроф. Руководство отказало ему в командировке в Донбасс, о чем он просил, поэтому врач взял отпуск и поехал на войну сам.

На личной машине, захватив с собой некоторые медикаменты и оборудование, Киселев добрался до Донецка в Ростовской области, а оттуда - до Луганска, где его определили в "вооруженный отряд" в одном из подразделений вооруженных сил "республики". Там он занимался эвакуацией раненых военных с поля боя. О том, как и с кем Киселеву удалось об этом договориться, он говорить отказывается - обсуждать он согласился только медицинские вопросы.

В начале врач работал в 7-8 км от линии фронта. На этом направлении тогда не было активных боевых действий, вспоминает медик. По рации ему сообщали, что везут раненых - врач с водителем забирали их на военной технике, а потом перегружали в медицинский уазик и увозили в Луганск.

25 марта генштаб Украины сообщил, что больница в оккупированном Россией Луганске отдана под военный госпиталь для раненых российских военных. "Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем что местные морги перегружены", - говорилось в сообщении ВСУ.

Когда начались более активные бои, пришлось переместиться непосредственно к линии соприкосновения - чтобы быстрее оказывать помощь, вспоминает Киселев. В основном военные поступали с минно-взрывными, осколочными, пулевыми ранениями, бывали контузии, бывало, что люди не доезжали до больницы. Лечить приходилось и другие заболевания, не связанные с боевыми действиями, - от простуды до инфаркта.

С собой из Екатеринбурга Киселев привез пульсоксиметр, реанимационное оборудование (механический вентилятор легких), катетеры, бинты. Поначалу в его части был дефицит жгутов - их дослали волонтеры. Врача не удивляет, что российские власти не обеспечивают всем необходимым военных. "Я достаточно давно в медицине. Меня это давно не удивляет. И это не только на фронте", - сказал Киселев.

Спасал он и украинских военных, попавших в российский плен. По словам врача, он относился ко всем военным одинаково: "Мне без разницы на данный момент, кто виноват. Это примерно фильм "Жмурки" - ни одного положительного героя. Война останется войной, хоть ее танцем балерин назови. Я людей на той стороне и наших людей видел изнутри на этих полях - они внутри абсолютно одинаковые".

Из самопровозглашенной ЛНР Киселеву пришлось уехать в мае - из-за тяжелой работы у него произошло ущемление грыжи. На Донбасс возвращаться он пока не планирует - это был физически и морально непростой опыт. "Там кругом страдание, кровь и, извините за выражение, говно и вонь. И постоянно находиться в таких условиях, естественно, тяжело", - говорит врач.

В какие украинские больницы привозили российских раненых