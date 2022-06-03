Айгерим Абилкадирова - актриса, модель, чемпионка мира по грэпплингу
26-летняя Айгерим Абилкадирова является первой и единственной в Казахстане чемпионкой мира по грэпплингу, но это далеко не всё, в чём она хороша.
26-летняя Айгерим Абилкадирова является первой и единственной в Казахстане чемпионкой мира по грэпплингу, но это далеко не всё, в чём она хороша.
Айгерим родилась 2 февраля 1996 года в Нур-Султане, а в дзюдо девочка оказалась, когда ей исполнилось 5 лет. Айгерим показывала хорошие результаты и сумела завоевать множество наград в этой дисциплине.
За время своей карьеры она 11 раз становилась чемпионкой Казахстана по дзюдо, была чемпионкой Азии и призёром Кубка Европы. Помимо этого, Абилкадирова является чемпионкой Казахстана и Азии по грэпплингу (стиль ближнего боя с захватами. - Прим. ред.).
В 2018 году она вошла в национальную сборную Казахстана по грэпплингу и в том же году стала первой и единственной чемпионкой мира из Казахстана в истории грэпплинга.
Примерно в это же время Айгерим получила серьёзную травму и оказалась вне спорта. Девушка не теряла времени зря и начала пробовать себя в качестве модели и актрисы. В её активе съёмки в рекламных роликах, главная роль в казахстанском художественном фильме "Сезім Сыры" ("Тайна чувства"), фотосессии для известных брендов и съёмки в музыкальных клипах.
Недавно началась модельная карьера девушки, которая уже успела попробовать свои силы в конкурсе "Мисс Казахстан" и снялась для журнала Playboy. В начале мая Айгерим стала победительницей международного конкурса красоты Miss Europe Continental-2022 в Италии.
"Это сравнимо с моей победой на чемпионате мира по грэпплингу. Самым сложным для меня был выход в купальнике. Все участницы были открытые, но я смущалась из-за менталитета. Однако на сцене я преодолела это. Я собралась и дерзко прошла", - цитирует девушку Tengrinews.
"Вообще в модельном бизнесе есть грязные моменты. Оказывается, многие девушки в этой сфере являются эскортницами. Я была в шоке, когда узнала. Правда, ко мне с подобного рода предложениями не подходили. Наверное, боятся, что я дзюдоистка", - отметила Абилкадирова.
Несмотря на успехи вне спорта, основной акцент Айгерим планирует делать на то, чем занималась с детства. Казахстанка хочет попробовать себя даже в ММА. "Хотелось бы себя попробовать. Мне много поступает предложений по этому поводу, но, конечно, сначала нужно для этого подготовиться", - резюмировала спортсменка.
Айгерим понимает, что спортивная карьера недолговечна, так же как и модельная, а потому она ищет способ совершенствоваться. У девушки есть собственный интернет-магазин, где она продаёт сшитую на заказ одежду.
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