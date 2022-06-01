Ср, 1.06.2022
Часть населения сделала значительные накопления во время пандемии и сможет справиться самостоятельно о том, кому помогать в условиях дорожающего отопления
о том, кому помогать в условиях дорожающего отопления

Карпин в Эстонии, Левандовски в Каннах. Как прошла неделя звёзд спорта?

В сегодняшней подборке фотографий звёзд мирового спорта очень много солнца, пляжей и путешествий. Давайте смотреть и греться.

Фигуристка Виктория Синицина грелась на солнышке

Британская теннисистка Эмма Радукану позировала в модных кедах

Каролина Возняцки посетила финал Лиги чемпионов

Как и Арина Соболенко из Беларуси

Конор Макгрегор отдыхал в Монако

Валерий Карпин с супругой в Таллинне

Каролина Севастьянова, как обычно, лежала на шезлонге

Алина Загитова принарядилась и посетила какую-то гламурную церемонию

Анастасия Кравченока приняла участие в турнире в Чехии

Польский боец смешанных боевых искусств Йоанна Енджейчик сидела под пальмой

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс демонстрировала спину

Стильная нидерландская конькобежка Ютта Лердам

Роберт Левандовски с женой посетил Каннский кинофестиваль

Фигуристка Анна Щербакова приняла участие в благотворительном забеге "Бегущие сердца"

Анастасия Потапова не смогла пробиться на "Ролан Гаррос", но это не мешает ей быть красивой

Александр Усик продолжает подготовку к бою с Энтони Джошуа

Влюблённые Анна Седокова и Янис Тимма

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