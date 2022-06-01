Карпин в Эстонии, Левандовски в Каннах. Как прошла неделя звёзд спорта?
В сегодняшней подборке фотографий звёзд мирового спорта очень много солнца, пляжей и путешествий. Давайте смотреть и греться.
В сегодняшней подборке фотографий звёзд мирового спорта очень много солнца, пляжей и путешествий. Давайте смотреть и греться.
Фигуристка Виктория Синицина грелась на солнышке
Британская теннисистка Эмма Радукану позировала в модных кедах
Каролина Возняцки посетила финал Лиги чемпионов
Как и Арина Соболенко из Беларуси
Конор Макгрегор отдыхал в Монако
Валерий Карпин с супругой в Таллинне
Каролина Севастьянова, как обычно, лежала на шезлонге
Алина Загитова принарядилась и посетила какую-то гламурную церемонию
Анастасия Кравченока приняла участие в турнире в Чехии
Польский боец смешанных боевых искусств Йоанна Енджейчик сидела под пальмой
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс демонстрировала спину
Стильная нидерландская конькобежка Ютта Лердам
Роберт Левандовски с женой посетил Каннский кинофестиваль
Фигуристка Анна Щербакова приняла участие в благотворительном забеге "Бегущие сердца"
Анастасия Потапова не смогла пробиться на "Ролан Гаррос", но это не мешает ей быть красивой
Александр Усик продолжает подготовку к бою с Энтони Джошуа
Влюблённые Анна Седокова и Янис Тимма
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