В самопровозглашенной ДНР сообщили о жертвах в результате обстрела Донецка с украинской стороны

По информации российского издания РИА "Новости", пишет "Медуза", в результате обстрелов погибли шесть человек, еще 14 получили ранения.

По словам мэра Донцка Алексея Кулемзина, среди прочего обстрелам подверглись две школы.

"В школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них - в тяжелом состоянии. В школе № 5 - один погибший", - цитирует его слова издание.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.