Пн, 30.05.2022
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Марко Михкельсон, эстонский политик
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В самопровозглашенной ДНР сообщили о жертвах в результате обстрела Донецка с украинской стороны

Танки пророссийских сил на востоке Украины ФОТО: Reuters/ScanPix

Представители штаба территориальной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что утром в понедельник, 30 мая, силы ВСУ обстреляли Донецк.

По информации российского издания РИА "Новости", пишет "Медуза", в результате обстрелов погибли шесть человек, еще 14 получили ранения.

По словам мэра Донцка Алексея Кулемзина, среди прочего обстрелам подверглись две школы.

"В школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них - в тяжелом состоянии. В школе № 5 - один погибший", - цитирует его слова издание.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

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