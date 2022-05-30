Канцлер Германии Шольц: Путин не победит

"Мы вместе с вами (украинцами). Путин не победит. Мы вместе с вами, мы едины. Мы работаем над планами по послевоенному восстановлению Украины", - сказал он.

Канцлер добавил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы экономика Украины не пережила большое падение, и поставляет вооружение, чтобы украинцы могли себя защищать.

Олаф Шольц отметил также, что Германия уже приняла почти 800 000 украинских беженцев.

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