Канцлер Германии Шольц: Путин не победит
Президент России Владимир Путин в развязанной им самим войне не победит. С таким заявлением в ходе телемарафона "Save Ukraine" выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
Президент России Владимир Путин в развязанной им самим войне не победит. С таким заявлением в ходе телемарафона "Save Ukraine" выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Мы вместе с вами (украинцами). Путин не победит. Мы вместе с вами, мы едины. Мы работаем над планами по послевоенному восстановлению Украины", - сказал он.
Канцлер добавил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы экономика Украины не пережила большое падение, и поставляет вооружение, чтобы украинцы могли себя защищать.
Олаф Шольц отметил также, что Германия уже приняла почти 800 000 украинских беженцев.
Галерея: Война в Украине
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