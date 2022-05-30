Пн, 30.05.2022
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Марко Михкельсон, эстонский политик

Канцлер Германии Шольц: Путин не победит

Канцлер Германии Олаф Шольц ФОТО: Reuters / Scanpix

Президент России Владимир Путин в развязанной им самим войне не победит. С таким заявлением в ходе телемарафона "Save Ukraine" выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы вместе с вами (украинцами). Путин не победит. Мы вместе с вами, мы едины. Мы работаем над планами по послевоенному восстановлению Украины", - сказал он.

Канцлер добавил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы экономика Украины не пережила большое падение, и поставляет вооружение, чтобы украинцы могли себя защищать.

Олаф Шольц отметил также, что Германия уже приняла почти 800 000 украинских беженцев.

Галерея: Война в Украине

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