Предупреждают о шуме: под Огре проходят учения Ramstein Legacy 2022

Цели учений Ramstein Legacy 2022 - повышение оперативной совместимости, технической совместимости и интеграции сил ПВО НАТО в единую структуру управления ПВО НАТО. Учения проходят одновременно на территории и в воздушном пространстве Польши, Литвы, Эстонии и Латвии.

В Латвии в учениях принимают участие около 300 военнослужащих Воздушных сил, Сухопутных сил, Земессардзе, а также военнослужащие противовоздушной обороны Италии, Чехии и США.

В учениях задействована военная авиация НАТО и системы противовоздушной обороны малого радиуса действия, в том числе RBS-70, STINGER и AVENGER.

НВС отмечает, что во время учений соблюдаются все мероприятия по безопасности, учения не несут вреда жителям и окружающей среде.

Во время учений подразделения будут перемещаться по государственным и муниципальным дорогам общего пользования, кроме того, они разместят системы противовоздушной обороны малого радиуса на согласованных с владельцами территориях.

Национальные вооруженные силы просят жителей с пониманием отнестись к проходящим учениям и шуму военной авиации.