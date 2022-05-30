Сколько получат финны за победу на чемпионате мира по хоккею?

Напомним, в финальном матче, который прошёл на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере, сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0).

По данным Ilta-Sanomat, каждый хоккеист сборной Финляндии за победу на чемпионате мира получит 27 тысяч евро.

Если бы Финляндия проиграла в финале, то за серебряные медали игроки получили бы по 12 тысяч евро. За третье место полагались 8 тысяч евро, за четвёртое место - 5000 евро.

Фото: Финал чемпионата мира - 2022 между сборными Финляндии и Канады

Премии достанутся также главному тренеру Юкке Ялонену и его ассистентам. Однако сумма премий прописана в договоре и не разглашается.

Финны стали чемпионами мира четвёртый раз в своей истории (1995, 2011, 2019, 2022). Кроме того, финны являются действующими олимпийскими чемпионами.