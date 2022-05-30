Каким будет последний день весны? Прогноз синоптиков
В понедельник вечером и в ночь на вторник, 31 мая, в Латвии пройдут сильные дожди, которые продолжатся и днем во вторник, особенно на севере Курземе, прогнозируют синоптики.
В понедельник вечером и в ночь на вторник, 31 мая, в Латвии пройдут сильные дожди, которые продолжатся и днем во вторник, особенно на севере Курземе, прогнозируют синоптики.
Местами в западной и центральной части страны количество осадков достигнет 30-40 миллиметров. Во второй половине дня во вторник на юго-востоке Латвии возможны ливни с грозами.
Небо будет преимущественно облачным. Ночью ожидается ветер переменного направления, днем - порывы юго-западного ветра до 11-16 метров в секунду.
Галерея: Дождливая весна в Латвии
Температура воздуха ночью и утром понизится до +8...+11 градусов, днем она составит всего +10...+15 градусов, в юго-восточной части страны - до +17 градусов.
В Риге в предстоящие сутки ожидается проливной дождь, небо прояснится лишь во вторник вечером. Температура воздуха составит +10...+12 градусов, во вторник вечером будет +15 градусов. Юго-западный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду.
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