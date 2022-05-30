Главное за 30 мая ⟩ Загадка "взрывов" в Риге, Ferrari в лесу и нападение на "Мону Лизу"

Новости Латвии:

В понедельник, 30 мая, жители как в Риге, так и в окрестностях столицы сообщили о звуках, похожих на взрывы. Как TVNET рассказал старший референт отдела по связям с прессой Министерства обороны Роберт Скраучс, шум был вызван тренировочными полетами сверхзвуковых боевых самолетов, летевших из Литвы в Эстонию.

Как получилось, что партия, набравшая больше всего голосов, не дожила даже до конца 13-го Сейма? И получилось ли у них выполнить хотя бы некоторые из своих обещаний? Об этих и других вопросах - в новой статье "Липину интересно"!

В Земгале прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому в попытке убийства мужчины обвиняются два подростка, один из них - его сын, сообщили в прокуратуре Латвии.

В третью неделю мая средняя цена бензина 95-й марки в Латвии выросла на 3,1%, достигнув рекордного уровня, а цена дизельного топлива снизилась на 0,8%, свидетельствуют данные Еврокомиссии.

Массовое освобождение от экзаменов в школах - вопиющая ситуация, сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр образования и науки Анита Муйжниеце, комментируя данные о том, что почти каждый десятый выпускник освобожден от сдачи экзаменов.

Жильцы частных домов, использующие для отопления гранулы, не могли не заметить, что цена на это топливо в течение года удвоилась. Основанием для скачка цен послужило удорожание щепы и даже ее нехватка на европейском рынке. В большей части городов Латвии отопление обеспечивается именно щепой. Незнание по поводу того, сколько щепа будет стоить осенью и будет ли она доступна вообще, вызвало панику в Европе.

Главное за рубежом:

В прошлую среду 41-летняя женщина подошла к ждавшей на перроне поезда 32-летней молодой матери, рядом с которой стоял трехлетний ребенок, и столкнула ее на рельсы.

Российские власти не сообщают о потерях личного состава в ходе войны в Украине с конца марта. Медики спасают выживших под подпиской о неразглашении. В России более 140 военных госпиталей, но раненых вывозят и в гражданские больницы, а в приграничные районы командируют врачей со всей страны. Би-би-си нашла 50 больниц, куда вывозят раненых.

Войска РФ обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области Украины, в результате чего скончался французский журналист.

Россия, вероятно, понесла "опустошительные потери" среди офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения в Украину, сообщила разведка Великобритании в понедельник, 30 мая.

Президент России Владимир Путин в развязанной им самим войне не победит. С таким заявлением в ходе телемарафона "Save Ukraine" выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Интересное чтиво:

Давно живущий в РФ латвийский актер Андрис Лиелайс "сбежал" из России и собирается отказаться от гражданства. В интервью телеканалу TV3 Андрис Лиелайс рассказал, что недавно вернулся в Латвию, уехав из России "без документов и разрешения на выезд". Он объяснил, что высказал осуждение войны России с Украиной, после чего ему поступил "серьезный звонок со словами о том, что он должен исчезнуть".

В субботу вечером, 28 мая, в социальных сетях стали распространять информацию об оставленной в лесу Какумяэ (микрорайон в районе Хааберсти, Таллинн) Ferrari, которая съехала в кювет. Elu24 выяснил, как дорогостоящий автомобиль могли оставить посреди леса.

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала составы групп на предстоящий чемпионат мира - 2023.

На картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"), выставленную в парижском Лувре, было совершено нападение. Злоумышленник измазал полотно тортом.