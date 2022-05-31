Бондарс допускает возможность ухода из бюджетной комиссии. На выборы тоже может не пойти

Бондарс не стал комментировать агентству LETA, планирует ли он сообщить об этих решениях.

В готовящемся заявлении для прессы депутат намерен заявить о своей невиновности в деле, возбужденном прокуратурой. Он считает, что это дело не только политическое, но и против его семьи.

Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что требование выдачи Бондарса для уголовного преследования связано с его подозрительным договором с женой, который гарантирует неприкосновенность семейного дома в деле о причинении ущерба Latvijas Krājbanka.

Как сообщила программа De facto в 2018 году, Государственная полиция возбудила уголовное дело, чтобы выяснить, не сфальсифицирован ли договор о разделе имущества между Бондарсом и его женой Иевой Бондаре.

Этот договор гарантирует, что политик не может быть лишен семейного жилья, если суд признает Бондарса виновным в причинении ущерба Latvijas Krājbanka.

Дом семьи Бондарсов в Марупе является отдельной собственностью супруги политика. В земельную книгу он был внесен летом 2017 года, но Бондарс утверждает, что дом был оформлен как отдельная собственность на 11 лет раньше — в 2006 году. Однако по неизвестным причинам договор не был зарегистрирован.

В начале лета 2018 года в полицию поступило заявление Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией и было начато расследование по факту подделки документов.