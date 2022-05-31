Вт, 31.05.2022
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Эксперты о новом отопительном сезоне: у части жителей возникнут сложности

Иллюстративное фото ФОТО: Zvone/Shutterstock

В следующем отопительном сезоне счета за тепло будут минимум в два раза выше, прогнозирует председатель правления Rīgas siltums Нормунд Талцис. Части жителей будет сложно заплатить повышенные счета за отопление, поэтому эксперты рекомендуют способы, как изменить привычки, чтобы снизить счета, пишет портал LSM.lv.

Нормунд Талцис прогнозирует - если осенью тариф на тепло будет в два раза выше, то за отопление в однокомнатной квартире придется платить 140 евро.

"Каждый градус - это 5% от потребления. Это много. Нельзя регулировать температуру при помощи окна, стоит обращаться к домоуправлению, если перетоплено. Нельзя допускать, что жарко и открываешь окно, чтобы проветрить квартиры. Нужно открывать окно широко, закрывать радиатор одеялом или пальто, проветривать и закрывать окно", - рекомендует Талцис.

Председатель правления Rīgas siltums говорит, что в целом долг жителей Риги за прошлый отопительный сезон составляет около 10 миллионов евро:

"Если в мае были отключены от отопления из-за долгов и в течение лета не рассчитались, то мы разрешим подключать тепло только тогда, когда на улице будет около нуля градусов".

"Я сказал бы, что у нас у большей части жителей Латвии будут сложности с оплатой повышенных счетов за тепло. Если это государственная проблема, то и решение должно быть на уровне государства.

Если мы осознаем, что у нас почти 40% людей в Латвии живут на пороге бедности, то должен быть государственный механизм, который обеспечил бы, что люди могут заплатить за эти услуги и обеспечить после этого себе какое-то пропитание, - считает председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Виестурс Клейнбергс из фракции "За!/Прогрессивные".

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш дал нескольким министерствам задание до середины июня подать предложение о всеобъемлющей адресной системе пособий.

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