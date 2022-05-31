Эксперты о новом отопительном сезоне: у части жителей возникнут сложности

Нормунд Талцис прогнозирует - если осенью тариф на тепло будет в два раза выше, то за отопление в однокомнатной квартире придется платить 140 евро.

"Каждый градус - это 5% от потребления. Это много. Нельзя регулировать температуру при помощи окна, стоит обращаться к домоуправлению, если перетоплено. Нельзя допускать, что жарко и открываешь окно, чтобы проветрить квартиры. Нужно открывать окно широко, закрывать радиатор одеялом или пальто, проветривать и закрывать окно", - рекомендует Талцис.

Председатель правления Rīgas siltums говорит, что в целом долг жителей Риги за прошлый отопительный сезон составляет около 10 миллионов евро:

"Если в мае были отключены от отопления из-за долгов и в течение лета не рассчитались, то мы разрешим подключать тепло только тогда, когда на улице будет около нуля градусов".

"Я сказал бы, что у нас у большей части жителей Латвии будут сложности с оплатой повышенных счетов за тепло. Если это государственная проблема, то и решение должно быть на уровне государства.

Если мы осознаем, что у нас почти 40% людей в Латвии живут на пороге бедности, то должен быть государственный механизм, который обеспечил бы, что люди могут заплатить за эти услуги и обеспечить после этого себе какое-то пропитание, - считает председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Виестурс Клейнбергс из фракции "За!/Прогрессивные".

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш дал нескольким министерствам задание до середины июня подать предложение о всеобъемлющей адресной системе пособий.