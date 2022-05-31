Выявлено 208 новых случаев Covid-19, скончался один человек

Умерший входил в возрастную группу от 80 до 89 лет, он был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 120 случаев на 100 тысяч населения.

Было проведено 3274 лабораторных теста на Covid-19, 6,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 69 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 139 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5824 человека, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 828 614 человек в Латвии.

Госпитализации

Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 за сутки увеличилось со 171 до 174 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 11 пациентов с Covid-19, выписаны пять человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 37 пациентов, в том числе у 29 человек среднетяжелое течение заболевания, состояние восьми человек - тяжелое.