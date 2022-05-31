В Лимбажском крае пожар унес жизнь человека

Вчера около 20:30 спасатели выехали на вызов в Лиепупскую волость, где в жилом доме возник пожар. На месте происшествия оказалось, что открытым пламенем горит жилой дом площадью 84 кв. м, а крыша обрушилась.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело умершего.

В минувшие сутки в VUGD поступило 38 вызовов: 10 - на тушение пожаров, 21 - на спасательные работы, а семь вызовов были ложными.