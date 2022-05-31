Министр: Осенью количество получателей помощи может вырасти в четыре раза

"Будут самоуправления, где количество [получателей помощи] увеличится не в два, а в четыре раза", - сказала она.

Это произойдет в тех самоуправлениях, где для отопления прежде всего используется газ, а самые большие опасения вызывает Резекне, где центральное отопление только газовое.

Индриксоне добавила, что в настоящее время ведется разработка инструментов поддержки с учетом опыта предыдущего отопительного сезона. "У нас уже были инструменты поддержки, нацеленные на самое дорогое отопление. Это означает, что тем, для кого подорожание является экстремальным, государство идет на помощь, частично компенсируя счета", - сказала министр.

Она также отметила, что в следующем отопительном сезоне порог, выше которого предусмотрена компенсация, будет выше, чем в прошлом сезоне.

Уже сообщалось, что в прошедшем отопительном сезоне для снижения затрат на тепловую энергию государство оказало поддержку домохозяйствам в тех самоуправлениях, где произошло резкое повышение цен и тариф на тепловую энергию в централизованном теплоснабжении превысил 68 евро за мегаватт-час (МВтч).