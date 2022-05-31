Китайская теннисистка объяснила своё поражение на "Ролан Гаррос" менструальными спазмами

"Травма ноги тоже давала о себе знать, но совсем не так, как боли живота. Из-за этого я не смогла играть так, как умею. Это женские проблемы. Первый день всегда очень тяжёлый. Мне всегда так больно в первый день, когда приходится заниматься спортом. Я ничего не могу поделать со своей природой. В такие моменты я хотела бы быть мужчиной, чтобы не пришлось страдать от этого на корте", - сказала Циньвэнь на пресс-конференции.