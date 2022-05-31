Китайская теннисистка объяснила своё поражение на "Ролан Гаррос" менструальными спазмами
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь не смогла преодолеть четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, объяснив своё поражение менструальными спазмами.
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь не смогла преодолеть четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, объяснив своё поражение менструальными спазмами.
В четвёртом круге "Ролан Гаррос" Чжэн Циньвэнь уступила польке Иге Свёнтек - 7:6 (7:5), 0:6, 2:6.
Матч продолжался 2 часа 40 минут. По ходу встречи Свёнтек, которая занимает первое место в рейтинге WTA, записала в свой актив два эйса, семь брейков, допустив одну двойную ошибку. 19-летняя Циньвэнь (74 WTA) четырежды подала навылет, конвертировала два брейк-пойнта и пять раз ошиблась при подаче.
После матча китайская теннисистка прокомментировала проблемы со здоровьем, которые испытывала по ходу матча.
"Травма ноги тоже давала о себе знать, но совсем не так, как боли живота. Из-за этого я не смогла играть так, как умею. Это женские проблемы. Первый день всегда очень тяжёлый. Мне всегда так больно в первый день, когда приходится заниматься спортом. Я ничего не могу поделать со своей природой. В такие моменты я хотела бы быть мужчиной, чтобы не пришлось страдать от этого на корте", - сказала Циньвэнь на пресс-конференции.
Что касается польки Иги Свёнтек, то она выиграла 32-й матч подряд, повторив победную серию Жюстин Энен с 2000 года. Впереди только Серена Уильямс (34 матча) и Винус Уильямс (35).
В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Свёнтек сразится с Джессикой Пегулой из США.
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