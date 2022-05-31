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  • Китайская теннисистка объяснила своё поражение на "Ролан Гаррос" менструальными спазмами

Китайская теннисистка объяснила своё поражение на "Ролан Гаррос" менструальными спазмами

Чжэн Циньвэнь ФОТО: SIPA/Scanpix

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь не смогла преодолеть четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, объяснив своё поражение менструальными спазмами.

В четвёртом круге "Ролан Гаррос" Чжэн Циньвэнь уступила польке Иге Свёнтек - 7:6 (7:5), 0:6, 2:6.

Матч продолжался 2 часа 40 минут. По ходу встречи Свёнтек, которая занимает первое место в рейтинге WTA, записала в свой актив два эйса, семь брейков, допустив одну двойную ошибку. 19-летняя Циньвэнь (74 WTA) четырежды подала навылет, конвертировала два брейк-пойнта и пять раз ошиблась при подаче.

После матча китайская теннисистка прокомментировала проблемы со здоровьем, которые испытывала по ходу матча.

"Травма ноги тоже давала о себе знать, но совсем не так, как боли живота. Из-за этого я не смогла играть так, как умею. Это женские проблемы. Первый день всегда очень тяжёлый. Мне всегда так больно в первый день, когда приходится заниматься спортом. Я ничего не могу поделать со своей природой. В такие моменты я хотела бы быть мужчиной, чтобы не пришлось страдать от этого на корте", - сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

Что касается польки Иги Свёнтек, то она выиграла 32-й матч подряд, повторив победную серию Жюстин Энен с 2000 года. Впереди только Серена Уильямс (34 матча) и Винус Уильямс (35).

В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Свёнтек сразится с Джессикой Пегулой из США.

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