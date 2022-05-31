Российские войска частично взяли Севердонецк под контроль. Армия Украины может покинуть город
Ситуация вокруг Севердонецка остается крайне напряженной. Об этом в телефонном интервью ВВС заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Ситуация вокруг Севердонецка остается крайне напряженной. Об этом в телефонном интервью ВВС заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
"[Россияне] ведут наступление на Северодонецк с нескольких направлений. К сожалению, им уже удалось войти в город, и ситуация очень тяжелая", - сказал он, отметив, что украинские войска пока не оставили город и продолжают сопротивление.
На вопрос, может ли Северодонецк пасть, Гайдай напомнил, что это война, и строить подобные предположения невозможно.
Как отмечает Русская служба ВВС, если Северодонецк и соседний с ним Лисичанск будут захвачены российскими войсками, то вся Луганская область на востоке Украины окажется под контролем Москвы.
“К сожалению, сейчас линия фронта проходит посередине города, но он продолжает защищаться и оставаться украинским", - заявил ранее мэр Северодонецка Александр Стрюк.
Он также рассказал, что эвакуация мирных жителей из города невозможна - мешают активные боевые действия.
Ранее Гайдай сообщил в Telegram, что часть Северодонецка находится под контролем российских войск, однако угрозы окружения города нет.
По его словам, российские военные продолжают также штурмовать районы Золотого, Тошковки, Камышевахи и Нырково в Луганской области.
Корреспондент ВВС Квентин Соммервиль находится в примыкающем к городу Лисичанске. Вот что он рассказывает:
"Всего лишь несколько дней назад я наблюдал с крыши в Лисичанске, как на горизонте его город-близнец Северодонецк подвергается беспорядочной бомбардировке. Снаряды взрывались каждую минуту, вспахивая город вдоль и поперек. Северодонецк пылал.
Россия здесь не ведет войну на истощение. Это война на истирание. И в данный момент, на этом фронте, она побеждает".
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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