Российские войска частично взяли Севердонецк под контроль. Армия Украины может покинуть город

"[Россияне] ведут наступление на Северодонецк с нескольких направлений. К сожалению, им уже удалось войти в город, и ситуация очень тяжелая", - сказал он, отметив, что украинские войска пока не оставили город и продолжают сопротивление.

На вопрос, может ли Северодонецк пасть, Гайдай напомнил, что это война, и строить подобные предположения невозможно.

"Но если если им нужно будет отойти за реку, в Лисичанск, чтобы сохранить войска, они, возможно, это сделают", - сказал он.

Как отмечает Русская служба ВВС, если Северодонецк и соседний с ним Лисичанск будут захвачены российскими войсками, то вся Луганская область на востоке Украины окажется под контролем Москвы.

“К сожалению, сейчас линия фронта проходит посередине города, но он продолжает защищаться и оставаться украинским", - заявил ранее мэр Северодонецка Александр Стрюк.

Он также рассказал, что эвакуация мирных жителей из города невозможна - мешают активные боевые действия.

Ранее Гайдай сообщил в Telegram, что часть Северодонецка находится под контролем российских войск, однако угрозы окружения города нет.

"Вся подконтрольная Украине территория Луганской области находится под постоянными обстрелами, в самом Северодонецке идут уличные бои, в ходе которых украинские войска пытаются вытеснить противника к окраинам города", - заявил Гайдай.

По его словам, российские военные продолжают также штурмовать районы Золотого, Тошковки, Камышевахи и Нырково в Луганской области.

Корреспондент ВВС Квентин Соммервиль находится в примыкающем к городу Лисичанске. Вот что он рассказывает:

"Всего лишь несколько дней назад я наблюдал с крыши в Лисичанске, как на горизонте его город-близнец Северодонецк подвергается беспорядочной бомбардировке. Снаряды взрывались каждую минуту, вспахивая город вдоль и поперек. Северодонецк пылал.

Сам Лисичанск выглядит полностью безжизненным. Артобстрелы несут постоянную угрозу. Теплый летний ветер несет бетонную пыль от взорванных построек и наполнен запахом гари.

Россия здесь не ведет войну на истощение. Это война на истирание. И в данный момент, на этом фронте, она побеждает".

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.