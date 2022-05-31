Видео ⟩ Авария на Даугавгривском шоссе: Jeep перевернулся на крышу

Его вернули на колеса при помощи спасателей, но, как видно на видео, машина повреждена основательно и ездить, скорее всего, уже не будет. Пострадала и Audi, которая после столкновения съехала с дороги. ДТП произошло незадолго до 11 часов.

Представитель NMPD Илзе Упите передаче Degpunktā телеканала TV3 рассказала, что на месте происшествия работали четыре бригады медиков, а также бригада врачей-специалистов. "Медики оказали помощь четырем пострадавшим - три человека в стабильном состоянии были доставлены в медучреждение, в свою очередь один человек от осмотра отказался".

Точные причины аварии установит следствие.

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