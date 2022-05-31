Детский дневной лагерь для юных экстремалов набирает желающих

Каждый сможет выбрать себе вид спорта по душе: это может быть скейтбординг, BMX, боулдеринг, роллерблейдинг, паркур, акробатика, прыжки на батутах и многое другое. Каждый день запланированы различные лекции и мастер-классы от известных латвийских спортсменов, тренировки и спортивные игры.

ФОТО: Artūrs Pavlovs

Подобный лагерь - это прекрасная возможность для подростков понять, каким бы видом спорта они хотели заниматься в дальнейшем, попробовать что-то новое.

Еженедельно в лагере будут проходить занятия в девяти различных группах по интересам. В распоряжении участников будут два скейтпарка, батутный зал и поролоновая яма для прыжков, атлетический зал и стенка для скалолазания.

ФОТО: Artūrs Pavlovs

Помимо этого каждый день запланированы различные лекции и мастер-классы с участием известных спортсменов и тренеров, международных чемпионов в экстремальных видах спорта.

Первая сессия лагеря стартует уже 6 июня. Участие в лагере - начиная с 6-летнего возраста.

Более подробную информацию можно найти здесь.