Детский дневной лагерь для юных экстремалов набирает желающих
Рижский центр альтернативного и экстремального спорта The Spot открывает набор для желающих поучаствовать в дневном летнем лагере.
Рижский центр альтернативного и экстремального спорта The Spot открывает набор для желающих поучаствовать в дневном летнем лагере.
Каждый сможет выбрать себе вид спорта по душе: это может быть скейтбординг, BMX, боулдеринг, роллерблейдинг, паркур, акробатика, прыжки на батутах и многое другое. Каждый день запланированы различные лекции и мастер-классы от известных латвийских спортсменов, тренировки и спортивные игры.
Подобный лагерь - это прекрасная возможность для подростков понять, каким бы видом спорта они хотели заниматься в дальнейшем, попробовать что-то новое.
Еженедельно в лагере будут проходить занятия в девяти различных группах по интересам. В распоряжении участников будут два скейтпарка, батутный зал и поролоновая яма для прыжков, атлетический зал и стенка для скалолазания.
Помимо этого каждый день запланированы различные лекции и мастер-классы с участием известных спортсменов и тренеров, международных чемпионов в экстремальных видах спорта.
Первая сессия лагеря стартует уже 6 июня. Участие в лагере - начиная с 6-летнего возраста.
Более подробную информацию можно найти здесь.
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