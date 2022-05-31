Отменен режим повышенной готовности в здравоохранении, Covid-19 отступает

Режим повышенной готовности был введен с 1 апреля этого года после отмены чрезвычайной ситуации в сфере медицины.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Латвии стабильна, а заболеваемость Covid-19 снижается: ее кумулятивный показатель за 14 дней составляет 124,3 случая на 100 000 населения.

Общая загруженность больниц составляет 61%, специализированные койки для лечения пациентов с Covid-19 заняты на 39%, а общая загруженность коек интенсивной терапии в отделениях Covid-19 составляет 7%.

Также значительно сократилось количество вызовов Службы неотложной медицинской помощи к пациентам с Covid-19 и число госпитализаций коронавирусных пациентов - в среднем 18 человек в день, что в настоящее время не требует от медицинских учреждений выделения дополнительных ресурсов для оказания помощи больным Covid-19.

Центр профилактики и контроля заболеваний и Служба неотложной медицинской помощи продолжают следить за эпидемиологической обстановкой и функционированием больниц, чтобы своевременно информировать об изменениях.