Главное за 31 мая ⟩ Признание однополой семьи, Бондарс уходит с должности и скандал с Долиным

Новости Латвии:

После запроса прокуратуры о выдаче для уголовного преследования депутат Сейма Мартиньш Бондарс ("Для развития/За!") объявил о своей отставке с должности председателя парламентской бюджетно-финансовой комиссии и решении не баллотироваться на предстоящих осенью выборах в Сейм.

Административный районный суд вынес первое решение, удовлетворяющее заявление однополой пары и устанавливающее "наличие публичных правовых отношений".

Кинокритик Антон Долин, обратился в соцсетях к своим латвийским коллегам, обвинившим его в "колонизаторских намерениях по отношению к Латвии".

С началом нового отопительного сезона тариф на тепловую энергию АО Rīgas siltums может увеличиться на 109,23%.

TVNET покажет фильм о борьбе бывшего депутата Сейма Юриса Юрашса в Донбассе.

Прокуратура приняла решение привлечь к уголовной ответственности врача-иммунолога Евгения Никифоренко за возможное сексуальное насилие над пациентами.

Перестроенный пешеходный и велосипедный туннель под Островным мостом в Риге стал ловушкой для велосипедистов, так как им приходится слезать с транспортного средства, а местами невозможно осуществлять маневры

Главное за рубежом:

Женщину, столкнувшую в Таллинне молодую мать с перрона, приговорили к реальному сроку. Суд признал ее виновной и приговорил к лишению свободы на один год.

Из порта контролируемого российскими военными Мариуполя в направлении Ростова-на-Дону вышло груженное металлопрокатом судно - сухогруз "Астрахань". Киев назвал это актом мародерства и грабежа.

Правительство Канады расширило список россиян, в отношении которых введены санкции из-за вторжения России в Украину.

Российские войска частично взяли Северодонецк под контроль. Армия Украины может покинуть город.

Лидеры ЕС на саммите договорились запретить две трети экспорта российской нефти.

Интересное чтиво:

Российский комедийно-мелодраматический телесериал "Не родись красивой" был адаптацией колумбийской новеллы, которая в итоге невероятно полюбилась зрителям.

Некоторое время назад на фасаде телецентра "Останкино" в Москве появилась оскорбительная надпись в адрес Аллы Пугачевой.

Дикие животные, заблудившиеся в городе, часто впадают в панику и легко могут пораниться.

Во второй раз женился клавишник группы Prāta Vētra Марис Михельсон.

Все чаще газовой плите предпочитают современную индукционную, оставляя позади и популярные электрические плиты. Но чем они отличаются и с чем нужно считаться, планируя приобрести индукционную плиту?