Остапенко вышла в парный полуфинал "Ролан Гаррос"

В 1/4 финала украинско-латвийский дуэт победил представительниц Бельгии Марину Заневскую и Кимберли Циммерманн - 6:3, 5:7, 6:2.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. За это время Киченок и Остапенко сделали четыре подачи навылет и допустили пять двойных ошибок.

С кем предстоит сыграть Остапенко и Киченок в полуфинале "Ролан Гаррос", определится в противостоянии между француженками Каролин Гарсией/Кристин Младенович и китаянками Сюй Ифань/Ян Чжаосюань.

Для Остапенко и Киченок это был третий общий четвертьфинал на турнирах серии "Большого шлема". Они боролись за выход в полуфинал "Ролан Гаррос" и US Open в 2019 году, но проиграли.

Открытый чемпионат Франции завершится 5 июня.