Ср, 1.06.2022
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Звезда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин.

Фактомат ⟩ В России хороший урожай прогнозируют только чиновники

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российские должностные лица и находящиеся в подчинении государства центры исследований распространили утверждения о том, что в этом году в России ожидается рекордный урожай, однако эти сообщения просто выдают желаемое за действительное.

Желаемое

Эта история также началась с послания президента России Владимира Путина. Открывая собрание по вопросам экономики 12 мая, Путин, ссылаясь на "предварительные расчеты экспертов", отметил, что в этом году в России "урожай зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы".

Такого большого урожая пшеницы в России никогда еще не было. В свою очередь, общую границу урожая зерновых в 130 млн тонн удалась пройти только дважды.

 

На каких данных основано это утверждение российского руководителя, неясно, потому что до этого от Министерства сельского хозяйства России подобные числа не звучали. Впрочем, не надо было долго ждать, ведь вскоре последовали и слова, "подтверждающие" прогнозы Путина. Так министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на Сельскохозяйственном форуму "Зерно России" 27 мая заявил: "По прогнозам, урожай зерна в 2022 году может значительно превысить уровень прошлого года и достичь объемов, о которых говорил президент, приближаясь к фактическому максимуму".

А его первый заместитель Оксана Лута на этом же форуме утверждала: "Пока наши прогнозы на 130 млн тонн считаются обоснованными". Она также сказала, что объем экспорта может достичь или даже превысить 50 миллионов тонн.

В свою очередь, аналитический центр российского государственного предприятия, оператора железнодорожных перевозок зерновых грузов "Русагротранс" сообщил, что брутто-урожай зерна в этом году может превышать 133 млн тонн. В свою очередь, урожай пшеницы этот центр прогнозирует на уровне 86 млн тонн, одновременно отмечая, что если в последующие два месяца будет достаточно осадков, урожай пшеницы может достигнуть 88,5 млн тонн.

Действительное

Интересно, что в течение двух месяцев прогнозы урожая в России значительно увеличились. Еще в марте министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совместном заседании Кабинета министров и президента России заявил: "Мы предполагаем, что урожай зерна составит около 123 млн тонн".

В то время он также сообщил, что озимыми засеяно 19 млн гектаров, а общая площадь обработанной сельскохозяйственной земли в 2022 году планируется в размере 81,3 млн гектаров, что на 1 млн гектаров больше, чем годом ранее.

Можно было бы подумать, что не должно быть проблем с тем, чтобы засеять достаточно большие территории, чтобы сбылись прогнозы государственных должностных лиц, но это гораздо сложнее, чем рассыпка семян на ветру. Обработка полей должна быть начата вовремя - речь идет о неделях, а не о днях - необходимо удобрение, техника, а также собственные семена, которые, кстати, даже крупный экспортер зерна Россия, в известном объеме, импортируют, так как не все регионы способны обеспечить себя ими.

Кроме того, с прогнозами российских должностных лиц не согласны даже работники этой отрасли. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции 30 мая заявил: хотя урожай ожидается хорошим, "вряд ли стоит ждать рекордов". По его прогнозам, общий объем урожая может быть ближе к 120 млн тонн, а именно урожай пшеницы может составлять около 80 млн тонн.

Злочевский также сообщил, что до сих пор яровыми засеяно 23 млн гектаров, что на 1,9 млн гектаров меньше, чем в прошлом году. Хотя Министерство сельского хозяйства России объясняет задержку погодными условиями, Злочевский считает, что проблема в действительности связана с технической подготовкой и нехваткой денег.

Президент Российского зернового союза также сомневается в представленной Министерством сельского хозяйства информации о том, что озимыми засеяно 19 млн гектаров. "Регионы предоставляют данные о том, что на сегодняшний день засеяно 16,6 млн гектаров против 16,7 млн гектаров в предыдущем году. В то же время объемы удобрения за последнюю неделю значительно снизились: только 200 000 гектаров вместо 400 000. Возникает вопрос: почему? Может быть, только потому, что этого нет, некого накормить? Сокращение удобрений - это лакмусовая бумага, сколько у нас реально будет для площади сбора урожая", - пояснил Злочевский.

Однако центр борьбы с дезинформацией, находящийся в подчинении Совета национальной безопасности и обороны Украины, отметил, что существенный рост урожая зерна в Российской Федерации объективные данные не подтверждают, причем это является сознательной манипуляцией.

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