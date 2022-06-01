Фактомат ⟩ В России хороший урожай прогнозируют только чиновники

В свою очередь, аналитический центр российского государственного предприятия, оператора железнодорожных перевозок зерновых грузов "Русагротранс" сообщил, что брутто-урожай зерна в этом году может превышать 133 млн тонн. В свою очередь, урожай пшеницы этот центр прогнозирует на уровне 86 млн тонн, одновременно отмечая, что если в последующие два месяца будет достаточно осадков, урожай пшеницы может достигнуть 88,5 млн тонн.

Действительное

Интересно, что в течение двух месяцев прогнозы урожая в России значительно увеличились. Еще в марте министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совместном заседании Кабинета министров и президента России заявил: "Мы предполагаем, что урожай зерна составит около 123 млн тонн".

В то время он также сообщил, что озимыми засеяно 19 млн гектаров, а общая площадь обработанной сельскохозяйственной земли в 2022 году планируется в размере 81,3 млн гектаров, что на 1 млн гектаров больше, чем годом ранее.

Можно было бы подумать, что не должно быть проблем с тем, чтобы засеять достаточно большие территории, чтобы сбылись прогнозы государственных должностных лиц, но это гораздо сложнее, чем рассыпка семян на ветру. Обработка полей должна быть начата вовремя - речь идет о неделях, а не о днях - необходимо удобрение, техника, а также собственные семена, которые, кстати, даже крупный экспортер зерна Россия, в известном объеме, импортируют, так как не все регионы способны обеспечить себя ими.

Кроме того, с прогнозами российских должностных лиц не согласны даже работники этой отрасли. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции 30 мая заявил: хотя урожай ожидается хорошим, "вряд ли стоит ждать рекордов". По его прогнозам, общий объем урожая может быть ближе к 120 млн тонн, а именно урожай пшеницы может составлять около 80 млн тонн.

Злочевский также сообщил, что до сих пор яровыми засеяно 23 млн гектаров, что на 1,9 млн гектаров меньше, чем в прошлом году. Хотя Министерство сельского хозяйства России объясняет задержку погодными условиями, Злочевский считает, что проблема в действительности связана с технической подготовкой и нехваткой денег.

Президент Российского зернового союза также сомневается в представленной Министерством сельского хозяйства информации о том, что озимыми засеяно 19 млн гектаров. "Регионы предоставляют данные о том, что на сегодняшний день засеяно 16,6 млн гектаров против 16,7 млн гектаров в предыдущем году. В то же время объемы удобрения за последнюю неделю значительно снизились: только 200 000 гектаров вместо 400 000. Возникает вопрос: почему? Может быть, только потому, что этого нет, некого накормить? Сокращение удобрений - это лакмусовая бумага, сколько у нас реально будет для площади сбора урожая", - пояснил Злочевский.

Однако центр борьбы с дезинформацией, находящийся в подчинении Совета национальной безопасности и обороны Украины, отметил, что существенный рост урожая зерна в Российской Федерации объективные данные не подтверждают, причем это является сознательной манипуляцией.