Ср, 1.06.2022
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Андрей Олиньш, представитель Pilsēta cilvēkiem

Кто вам платит? ⟩ Признают ли в Латвии однополые семьи?

Пикет у Сейма в поддержу Закона о гражданском союзе ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

В четверг, 2 июня, в Сейме решается судьба Закона о гражданском союзе. Сторонники выходят на пикеты с просьбой не откладывать его принятие. Противники рассылают страшилки о "родителе № 1" и "родителе № 2", предлагая закрепить в Конституции, что мать - это женщина, а отец - мужчина. Помимо всего прочего, в июне в Риге анонсирован RIGA PRIDE, проведение которого некоторые депутаты поспешили оспорить, связав с "опасностью распространения оспы обезьян". В Латвии происходит настоящая схватка между сторонниками "традиционных семей" и теми, кто выступает в защиту всех семей. В эфире "Кто вам платит?" пытаемся разобраться в по-настоящему противоположных мнениях.

Гости эфира: 

  • Дмитрий Трофимов, юрист, Latvijas vīru biedrība;
  • Юлия Ернева, адвокат, движение Dzīvesbiedri;
  • Борис Цилевич, депутат Сейма, "Согласие".

Темы эфира:

  • Что именно регулирует Закон о гражданском союзе? Легализует ли он однополые браки в Латвии? Действительно ли в Латвии хотят ввести понятия "родитель № 1" и "родитель № 2"?
  • О поворотном решении Конституционного суда, признавшего не соответствующей Конституции норму об отсутствии права на отпуск по рождению ребенка для однополых пар. Суд наложил на законодателя обязанность юридически урегулировать этот вопрос до 1 июня 2022 года. Как еще можно выполнить решение суда? Какие возможны последствия, если этого не сделать?
  • 31 мая стало известно, что "в Латвии впервые юридически признана однополая семья" - что это значит на практике?
  • Об инициативе Latvijas vīru biedrība закрепить, что брак - не только "союз между мужчиной и женщиной", но и "основу которого составляют мать (женщина) и отец (мужчина)". 
  • О проекте отдельных депутатов "Об общественном здоровье и запрете мероприятия Riga Pride" - что происходит?

Встречаемся здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook в 18:00! В записи передачу можно посмотреть на платформе YouTube, на телеканале Duo7, а также теперь прослушать аудиоверсию в Spotify.

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