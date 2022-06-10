Пт, 10.06.2022
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"Дом - это там, где я". Рассказываем о "цифровых кочевниках" из Латвии

ФОТО: коллаж RUS TVNET

После пандемии удаленная работа стала обычным явлением для большого количества людей. Но пока некоторые радуются, что могут работать из дома, другие по максимуму используют все возможности дистанционной работы и путешествуют по миру. Их называют "цифровыми кочевниками".

"Цифровые кочевники - это люди, которые, как правило, работают удаленно из дома, коворкинг-центров, кафе, публичных библиотек. Их образ жизни связан с бурным развитием цифровых технологий и становлением информационного общества. Цифровой кочевник не привязан к дому, его основной способ существования в этом мире - путешествия", - такое определение можно найти в Википедии. Рассказываем о "цифровых кочевниках" из Латвии, которые не боятся выходить из зоны комфорта. 

ФОТО: Из личного архива

Мария - минчанка из Риги, которая сейчас живет в Осло. Маше 26 лет. Почти 7 лет назад она переехала из Минска в Ригу и осталась здесь жить. Она отучилась в университете 4 года и устроилась работать в гостиницу. Наступила пандемия, и девушке пришлось искать другую работу. Тогда она устроилась в IT-компанию и начала работать дистанционно. Маша активно пользуется тем, что она физически не привязана к месту работы и часто путешествует. 

"Не представляю, как это - ходить в офис"

"Я практически все время работаю удаленно. Когда я только устроилась, я проходила в офис месяца два-три, затем объявили локдаун, и мы ушли домой.

И мне настолько понравилось работать из дома, что я уже не представляю, как это - ходить в офис", - делится она.  

Несмотря на то, что у Маши стандартный график работы с 9 до 18, она часто путешествует и "берет работу с собой".

"Предпочитаю быть либо дома, либо вписывать путешествия в свою жизнь и работать из разных точек мира. Получается, я работаю на компанию в Риге, у меня стандартный офисный график, но есть возможность работать удаленно и разговоров о возвращении в офис пока нет", - рассказывает она.

При этом девушка отмечает, что многие сотрудники компании продолжают работать из офиса: "Кому-то это нравится. Кто-то чувствует себя более продуктивным, но это совершенно не моя история". 

"Для меня очень важно не попадать в постоянную рутину, когда каждый день одно и то же. Мне кажется, баланс, когда ты можешь и прийти в офис, и остаться дома - это самый идеальный вариант", - добавляет Маша. 

Последние два года удаленная работа уже стала нашей реальностью. Компании перестают арендовать офисы, все чаще нанимают людей на дистанционную работу. 

"Удаленная работа - это уже наше настоящее.

Я не считаю, что офис - это что-то плохое. Просто для многих людей работа из дома комфортнее", - говорит она. 

"Не нужно ждать отпуска"

Когда ограничения из-за коронавируса начали отменять, Маша решила попробовать совместить работу и путешествия: "Я подумала: ага, можно сесть на автобус в Вильнюс в пятницу, доделать свои рабочие дела в автобусе и к концу рабочего дня оказаться в другом городе".

Постепенно ее поездки на автобусе переросли в полеты на самолете, и она научилась подстраивать путешествия под свой график: "Например, можно вылететь рано утром или поздно вечером. И это никак не вредит рабочему графику. Я как раз в Киев улетала в пятницу, нашла там классный коворкинг и хорошо поработала. Потом был такой же опыт во Франции. Практически неделю я работала, а на выходных просто гуляла".

ФОТО: Из личного архива

Как отмечает девушка, начальство ее компании не запрещает выезжать за границу, если это никак не влияет на ее продуктивность. Например, сейчас она живет в Осло, но планирует на время вернуться в Латвию. 

Для того, чтобы путешествия не мешали качеству работы, нужна самоорганизация, объясняет Маша. 

"Нужно поставить себе четкий график на день. Задачи, встречи, обед - это все нужно разложить по полочкам. Мне кажется, здесь такой момент, когда нужно показывать немного больше ответственности, чем когда ты ходишь в офис. Так как ты должен показать руководителю, что

твои передвижения никак не влияют на твою продуктивность -

не пропускать дедлайны, всегда вовремя отвечать, быстро реагировать на срочные вопросы, быть вовлеченным, всегда быть на связи. Это очень важно, я поняла это за последние полгода такого образа жизни", - рассказывает девушка. 

Если человек хочет попробовать "цифровое кочевничество", можно начать с малого: уехать сначала на несколько дней в соседнюю страну с ноутбуком, потом на неделю куда-то подальше и так далее. Возможно, кому-то такой формат не понравится, отмечает Мария.

"Кто-то в другие страны едет только как турист - никакой работы, только отдых. Но мне очень нравится такой режим, потому что он как будто позволяет чувствовать, что ты местный. Ты просыпаешься, идешь за кофе, садишься работать, есть этот баланс между личной жизнью и работой", - говорит она. 

ФОТО: Из личного архива

Маша отмечает, что не живет от отпуска до отпуска, а сама планирует свою жизнь так, как хочет:

"Мне ничего не нужно ждать, я купила билеты и на неделю поехала.

Конечно, это все индивидуально. Каждому свое". 

"Дом это там, где я"

У "цифровых кочевников" часто отсутствует ощущение дома или привязанность к определенному месту жительства. Из-за документов Маша привязана к Латвии и должна большую часть времени проводить в нашей стране. Сейчас она снимает квартиру в Осло и на вопрос о доме отвечает так: 

"Для меня сейчас границы дома стерты. Дом - это там, где я. Где чувствую себя безопасно, комфортно, хорошо.

У меня есть родина, у меня есть Латвия, в которой я давно живу, в которой я все знаю. Возможно, когда у меня будет свой собственный дом, физический, я буду считать это домом. Но сейчас мне так очень комфортно. Я скучаю по друзьям, скучаю по людям, по определенному образу жизни, но по локации - нет". 

ФОТО: Из личного архива

Частые путешествия и мобильный образ жизни требуют отказа от большого количества материальных вещей. Так как зачастую  с собой можно взять один-два чемодана. Раньше Маша снимала квартиру в Риге, и когда выезжала за границу на короткий срок, ее вещи оставались там, но сейчас ей пришлось попрощаться с частью своих вещей. 

"Когда ты снимаешь квартиру в разных городах, ты понимаешь, что некоторые вещи нет смысла долго хранить. Выселяясь из квартиры, я отдала много вещей, оставила только самые нужные или любимые. При этом я не все забрала в Норвегию, что-то еще осталось в Риге.

Но на вещах не стоит зацикливаться. Их всегда можно купить", - делится своим мнением Мария. 

Она отмечает, что для нее идеальная жизнь - это когда у тебя есть большой чемодан, ручная кладь и ты с ними можешь прожить везде. Пока она к этому только стремится.

"Расхламление я рекомендую даже тем, кто не планирует никуда уезжать. Никогда не знаешь, что произойдет завтра. Сохранять минимум вещей полезно в любом случае", - добавляет Маша.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Юлиана - QA-специалист и тревел-блогер. Она одна из первых в Латвии начала вести блог о путешествиях по Балтии. Постоянная работа не мешает ей регулярно путешествовать и открывать новые места, так как она работает дистанционно.

"Я могу забронировать домик на природе и работать оттуда"

"График у меня стандартный, с 9 до 18 с перерывом на обед. Я работаю дистанционно, но я должна сидеть и реально работать в это время", - рассказывает Юлиана. 

Она предпочитает работать из дома: "В работе из дома есть свои минусы - надо собраться. Реально заставить себя сидеть и не отвлекаться. В офисе есть другие отвлекающие факторы. Дома мне намного проще.

Мне кажется, что удаленная работа - это будущее. Все к этому уже привыкли".

Девушка отмечает, что как только она начала работать дистанционно (во время пандемии), она решила использовать эту возможность и планировать поездки по стране. При этом по условиям ее компании она не имеет права выезжать за границу.

"Если я выезжаю за пределы Латвии, то я беру выходные или отпуск. Мои поездки за границу планируются очень заранее. Но по Латвии я могу кататься. Я могу забронировать домик на природе и работать оттуда", - рассказывает она.

ФОТО: Из личного архива

Юлиана отмечает, что вряд ли бы смогла ездить в другие страны и работать оттуда:

"Когда я еду за границу, я хочу максимально много увидеть и все объездить. Я не хочу работать".

Девушка говорит, что частично относит себя к "цифровым кочевникам", так как она постоянно в движении и работа ей не мешает. 

"Это же Латвия! Фу, фу, фу. Что тут делать?"

Параллельно с основной работой Юлиана ведет блог о путешествиях в Instagram, где рассказывает о необычных и интересных местах Латвии и Балтии. Сейчас у нее 13 тысяч подписчиков. 

"Сначала я просто увлеклась заброшенными местами и выставляла фотографии. Потом начала ездить в разные путешествия, больше выставлять красивых фотографий. Дальше я перешла на красивые и необычные кемпинги, и тогда люди начали задавать вопросы: "Где это? Что это? Расскажи!". Тогда еще многие не знали об этих необычных кемпингах и глэмпингах. Им казалось это просто "Вау", - делится блогер.

ФОТО: Из личного архива

Юлиана начала активно вести блог четыре года назад: "Я хотела показать людям, что в нашей маленькой стране есть много достойных мест, и развеять стереотип о том, что у нас нечего смотреть. Многие думают: "Это же Латвия. Фу, фу, фу. Что тут делать?".

Блог о путешествиях приносит девушке доход, также ей поступают предложения о сотрудничестве от различных кемпингов: "Я сама тоже могу написать в какое-то место и предложить сотрудничество. Необычные домики и кемпинги - это моя страсть, это то, что мне нравится больше всего", - объясняет она.  

"Иногда можно делать паузы"

Стоит упомянуть, что Юлиана еще и мама: "Я путешествую либо с ребенком на выходных, либо ребенок остается с папой или бабушками. Я бы даже сказала, что в таком ритме мне кажется, что я слишком мало времени провожу с ребенком. Бывает, мы пропускаем садик, просто чтобы побыть вместе. По Instagram выглядит, что я почти каждый день куда-то выезжаю, но на самом деле чаще я работаю из дома".

Постоянная работа, развитие блога, регулярные путешествия и материнство занимают очень много времени и сил. Поэтому блогер не раз сталкивалась с выгоранием.

"Бывает такое, что я сторис не могу записать. Слово не могу написать. Не хватает эмоций. Не хватает слов. В блоге ты отдаешь часть себя. Ты должен гореть этим, жить этим", - делится Юлиана.

ФОТО: Из личного архива

Она отмечает, что на основной работе всегда можно взять отпуск, но с блогом так не работает.

"Поэтому были моменты, когда я на время переставала его вести. Иногда можно делать паузы. Бывало, хотелось все бросить, но потом я понимаю, что мне же нравится то, что я делаю, мне нравится ездить, фоткать, делиться этим. Мне нравится делать маршруты и получать отклик от людей", - заключает Юлиана.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Анна - тревел-блогер, предприниматель и специалист в деревообрабатывающей отрасли. Родилась в Санкт-Петербурге, но сейчас живет в Риге. Анна работает удаленно и путешествует по миру. Она успела пожить и поработать в 9 странах. Также она ведет тревел-блог о Латвии в Instagram.

"Я хозяйка своей работы"

"У меня нет определенного графика. Когда в своей отрасли достигаешь определенного уровня профессионализма (в моем случае это продажи и сырьевая отрасль), ты становишься настолько ценным сотрудником, что работодатель готов идти на твои условия. 

Сегодня у меня график абсолютно свободный", - рассказывает предприниматель.

Для Анны в дистанционной работе важно понимать, когда именно она может выполнять свою работу эффективнее всего. Именно по такому принципу она планирует свой рабочий день. 

"Я могу посередине дня, например, поехать позаниматься спортом, пойти погулять с собакой, выехать в кафе. Для того, чтобы быть успешным, достаточно 4 часов настоящей работы, все остальное - это уже просиживание штанов", - считает она. 

ФОТО: Из личного архива

Анна не всегда работала удаленно, у нее большой опыт работы в офисе: "Я 12 лет отработала в офисе. Для меня это было очень важно - надевать каблуки, юбку... вот это все. Я, конечно, зарабатывала там немного, но чувствовала себя частью большой международной организации". 

Сейчас она работает на себя и понимает, что это лучшее решение для нее: "Когда я открыла свое дело и начала работать на себя, я поняла, что я хозяйка своей работы. Я работаю по найму тоже, но на своих условиях. Я приезжаю в офис, когда мне удобно, чтобы просто повидать коллег".

Многие коллеги Анны работают из офиса, и им нравится такой образ жизни, при этом некоторым людям намного ближе фриланс: "Им нужна причастность к такой социальной жизни. Попить кофе с коллегами, красиво одеться, чувствовать, что у тебя есть график. Это дисциплинирует. Но есть такие фрилансеры, которые чувствуют себя дискомфортно в этой среде. Им хочется вырваться на свободу. У меня так было. Для меня вставать в 7 утра - это было насилие над собой. Я по будильнику не вставала уже 8 лет". 

Залог успеха - это смелость

Путешествия в жизни Анны появились еще до удаленной работы. Она постоянно ездила в различные командировки. "Я ездила в Нидерланды, Швецию, Италию и т. д. Я наслаждалась путешествиями в формате рабочих встреч. Я сразу поняла, что это моя история. Я хочу путешествовать, я хочу знать английский язык, я хочу общаться с людьми разных национальностей, мне интересна разная культура. Например, моя работа тесно связана с рынком Китая. У них вообще другое восприятие мира. Я жила два года в Шанхае. Мне всегда было интересно, как мыслят другие люди", - рассказывает предприниматель.

ФОТО: Из личного архива

Тревел-блог Анна начала вести в октябре 2020 года, когда началась пандемия. "Когда границы закрыли, я поняла, что путешествия закончились. У нас осталась только Латвия. Я решила, что сейчас тот самый момент, когда нужно завести блог о путешествиях по Латвии. Поездки по местной территории, особенно в пандемию, очень востребованы", - рассказывает она. Свою аудиторию блогер нарастила за первый год (у нее больше 5 тысяч подписчиков).

Недавно Анна вернулась с Бали, где провела два месяца. На вопрос, как у нее получается совмещать работу и путешествия, она отвечает так: "Для дистанционной работы нужна дисциплина. Когда ты понимаешь, что ты работаешь на результат, ты дисциплинируешь себя, иначе ты останешься без денег. У тебя появляется чувство ответственности за свой результат". 

Анна отмечает, что для того, чтобы начать образ жизни "цифрового кочевника", нужно быть смелым. 

"Залог успеха - это смелость", - говорит она.

Для "цифровых кочевников" и для частых путешественников важно чувство стабильности. Многим в этом плане помогают ежедневные привычки и рутина. "Для того, чтобы чувствовать себя стабильно и уверенно, надо иметь свои ритуалы. Они позволяют нам как-то закрепляться в пространстве. Если ты утром привык пить чашку кофе, то это можно сохранять и когда ты не в привычном для себя пространстве", - объясняет Анна. 

ФОТО: Из личного архива

Чтобы регулярно выходить из зоны комфорта, нужно научиться не привязываться ни к чему, считает блогер. "Когда мы не привязываемся, мы становимся очень адоптивными, очень гибкими. Ты не испытываешь страх в каждой новой ситуации. Ты перестаешь бояться неизвестности. Это помогает тебе открывать свое дело, не бояться неудач. Путешествия помогают стать тебе адоптивным, перестать чего-то бояться. Это качество и в бизнесе очень классно помогает".

"Чтобы решиться работать на себя и путешествовать, нужно сделать одну вещь - решиться", -

заключает Анна.

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