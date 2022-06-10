"Дом - это там, где я". Рассказываем о "цифровых кочевниках" из Латвии

"Я могу забронировать домик на природе и работать оттуда"

"График у меня стандартный, с 9 до 18 с перерывом на обед. Я работаю дистанционно, но я должна сидеть и реально работать в это время", - рассказывает Юлиана.

Она предпочитает работать из дома: "В работе из дома есть свои минусы - надо собраться. Реально заставить себя сидеть и не отвлекаться. В офисе есть другие отвлекающие факторы. Дома мне намного проще.

Мне кажется, что удаленная работа - это будущее. Все к этому уже привыкли".

Девушка отмечает, что как только она начала работать дистанционно (во время пандемии), она решила использовать эту возможность и планировать поездки по стране. При этом по условиям ее компании она не имеет права выезжать за границу.

"Если я выезжаю за пределы Латвии, то я беру выходные или отпуск. Мои поездки за границу планируются очень заранее. Но по Латвии я могу кататься. Я могу забронировать домик на природе и работать оттуда", - рассказывает она.

ФОТО: Из личного архива

Юлиана отмечает, что вряд ли бы смогла ездить в другие страны и работать оттуда:

"Когда я еду за границу, я хочу максимально много увидеть и все объездить. Я не хочу работать".

Девушка говорит, что частично относит себя к "цифровым кочевникам", так как она постоянно в движении и работа ей не мешает.

"Это же Латвия! Фу, фу, фу. Что тут делать?"

Параллельно с основной работой Юлиана ведет блог о путешествиях в Instagram, где рассказывает о необычных и интересных местах Латвии и Балтии. Сейчас у нее 13 тысяч подписчиков.

"Сначала я просто увлеклась заброшенными местами и выставляла фотографии. Потом начала ездить в разные путешествия, больше выставлять красивых фотографий. Дальше я перешла на красивые и необычные кемпинги, и тогда люди начали задавать вопросы: "Где это? Что это? Расскажи!". Тогда еще многие не знали об этих необычных кемпингах и глэмпингах. Им казалось это просто "Вау", - делится блогер.

ФОТО: Из личного архива

Юлиана начала активно вести блог четыре года назад: "Я хотела показать людям, что в нашей маленькой стране есть много достойных мест, и развеять стереотип о том, что у нас нечего смотреть. Многие думают: "Это же Латвия. Фу, фу, фу. Что тут делать?".

Блог о путешествиях приносит девушке доход, также ей поступают предложения о сотрудничестве от различных кемпингов: "Я сама тоже могу написать в какое-то место и предложить сотрудничество. Необычные домики и кемпинги - это моя страсть, это то, что мне нравится больше всего", - объясняет она.

"Иногда можно делать паузы"