Радулов вернулся в КХЛ
Российский нападающий Александр Радулов подписал контракт с казанским хоккейным клубом "Ак Барс", сообщил агент игрока Юрий Николаев.
Российский нападающий Александр Радулов подписал контракт с казанским хоккейным клубом "Ак Барс", сообщил агент игрока Юрий Николаев.
"Александр Радулов подписал двухлетний контракт с "Ак Барсом", - приводит слова агента Радулова "Чемпионат".
По данным издания, Радулов получит за сезон 200 млн рублей (около 3 млн евро), включая бонусы.
35-летний Радулов с 2017 года выступал за клуб "Даллас Старз". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард провёл 524 матча, в которых набрал 368 (144+224) очков.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Радулов ранее выступал за "Салават Юлаев" и ЦСКА. В 2011 году в составе уфимского клуба нападающий стал обладателем Кубка Гагарина. Также Радулов является двукратным чемпионом мира (2008, 2009).
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