Радулов вернулся в КХЛ

"Александр Радулов подписал двухлетний контракт с "Ак Барсом", - приводит слова агента Радулова "Чемпионат".

По данным издания, Радулов получит за сезон 200 млн рублей (около 3 млн евро), включая бонусы.

35-летний Радулов с 2017 года выступал за клуб "Даллас Старз". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард провёл 524 матча, в которых набрал 368 (144+224) очков.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Радулов ранее выступал за "Салават Юлаев" и ЦСКА. В 2011 году в составе уфимского клуба нападающий стал обладателем Кубка Гагарина. Также Радулов является двукратным чемпионом мира (2008, 2009).