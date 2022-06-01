Ритвар Сухарев с новыми рекордами Латвии выступил на чемпионате Европы

23-летний Сухарев в первой попытке в рывке поднял 145 кг, а во второй и третьей попытках не смог справиться с весом 150 и 151 кг. В толчке Сухарев также смог справиться лишь с первой попыткой (172 кг), а затем не смог поднять 177 и 180 кг.

В общей сложности латвийский тяжелоатлет набрал 317 очков и занял 6-е место. Несмотря на это, Сухарев установил новые рекорды Латвии в рывке, толчке и в сумме в весовой категории до 73 кг.

Чемпионом Европы в этой весовой категории второй раз подряд стал Мухаммед Фуркан Озбек из Турции, который в сумме поднял 339 кг (149+190).

Второе место занял грузинский спортсмен Каха Асанидзе - 326 кг (150+176), а третьим стал поляк Пётр Кудлашык - 324 кг (143+181).

На чемпионате Европы в Албании выступят и другие латвийские тяжелоатлеты - Армандс Межинскис (в весовой категории до 96 кг), Артур Василёнок (до 89 кг), Артур Плесниекс (до 102 кг) и Даниела Иванова (до 76 кг).

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике завершится 5 июня.