Фото ⟩ Новые коллекции местных дизайнеров на 5-й день RFW: Amelii, Dobrzanska и Iveta Vecmane

Галерея: Презентация коллекций Iveta Vecmane (одежда) и Anna Fanigina (украшения)

О Iveta Vecmane: это латвийский бренд одежды в сегменте demi-couture. Последние 10 лет дизайнер Ивета Вецмане работала в качестве стилиста для ведущих латвийских журналов о моде и стиле жизни, а также в крупнейших проектах индустрии моды.

Полученные знания и опыт дизайнер применила при создании собственного бренда одежды для современных и элегантных женщин.

"Моя миссия - создавать классические и утонченные силуэты моделей одежды, прибегая к творческим методам и манипуляциям с тканями. Каждый элемент одежды уникален и олицетворяет собой философию вневременной и спокойной моды".

Галерея: Amelii

Об Amelii (информация с официального сайта): "Это больше, чем просто красивое свадебное платье. Это история об утонченной женственности, раскрывающейся в тот момент, когда невеста надевает платье, в котором чувствует себя самой собой. Дизайны Иевы Рука гармоничны и безупречны. Платья Amelii сочетают в себе культовые модели и современные детали. Иева Рука создает вдохновляющие платья, которые переплетаются с телом и движениями невесты".

Галерея: Dobrzanska

О Dobrzanska (информация с официального сайта): "Она черпает вдохновение из своей жизни во Флоренции, где она училась в школе моды Polimoda, училась выражать себя и осваивала трикотаж и дизайн. Последние модные работы Инесе также часто дополняются собственными разработками в области современной бижутерии. Инесе окончила школу моды Polimoda в 2021 году и имеет степень магистра в области дизайна".