Шольц согласился доставить в Украину современную систему ПВО

Задачей правительства Германии является обеспечение того, чтобы президент России Владимир Путин не победил в войне, которую он начал против Украины, во время дебатов о бюджете указал Шольц.

"Наша задаче, чтобы Украина была бы способна защищать себя и делала это успешно", - сказал Шольц.

Во время дебатов лидер главной оппозиционной партии Фридрих Мерц раскритиковал политику канцлера по Украине. В ответ Олаф Шольц объявил о дальнейших поставках оружия Украине.