Шольц согласился доставить в Украину современную систему ПВО
Германия передаст Украине современную систему противовоздушной обороны, а также радары для того, чтобы замечать ракеты, обращаясь к депутатам Бундестага, сообщил в среду Олаф Шольц.
Германия передаст Украине современную систему противовоздушной обороны, а также радары для того, чтобы замечать ракеты, обращаясь к депутатам Бундестага, сообщил в среду Олаф Шольц.
Задачей правительства Германии является обеспечение того, чтобы президент России Владимир Путин не победил в войне, которую он начал против Украины, во время дебатов о бюджете указал Шольц.
"Наша задаче, чтобы Украина была бы способна защищать себя и делала это успешно", - сказал Шольц.
Во время дебатов лидер главной оппозиционной партии Фридрих Мерц раскритиковал политику канцлера по Украине. В ответ Олаф Шольц объявил о дальнейших поставках оружия Украине.
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