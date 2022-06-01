Ср, 1.06.2022
Если бы у каждого светофора нужно было выходить из машины, глушить двигатель и снова садиться. То же самое с велосипедом. Нет движения, и нет инерции. Андрей Олиньш, представитель Pilsēta cilvēkiem
Андрей Олиньш, представитель Pilsēta cilvēkiem

Шольц согласился доставить в Украину современную систему ПВО

ФОТО: Michael Kappeler/AP/Scanpix

Германия передаст Украине современную систему противовоздушной обороны, а также радары для того, чтобы замечать ракеты, обращаясь к депутатам Бундестага, сообщил в среду Олаф Шольц.

Задачей правительства Германии является обеспечение того, чтобы президент России Владимир Путин не победил в войне, которую он начал против Украины, во время дебатов о бюджете указал Шольц.

"Наша задаче, чтобы Украина была бы способна защищать себя и делала это успешно", - сказал Шольц.

Во время дебатов лидер главной оппозиционной партии Фридрих Мерц раскритиковал политику канцлера по Украине. В ответ Олаф Шольц объявил о дальнейших поставках оружия Украине.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back