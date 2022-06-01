Выявлено 208 новых случаев Covid-19, скончались два человека

Умершие входил в возрастную группу от 60 до 79 лет, оба не были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 122,3 случаев на 100 тысяч населения.

Было проведено 2779 лабораторных теста на Covid-19, 7,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 69 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 139 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5826 человек, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 828 822 человек в Латвии.

Госпитализации

Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 за сутки уменьшилось со 174 до 166 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы девять пациентов с Covid-19, выписаны 16 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 33 пациента, в том числе у 24 человек среднетяжелое течение заболевания, состояние девяти человек - тяжелое.