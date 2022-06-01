Из-за DDoS-атаки нарушена торговля билетами на сайте Pasažieru vilciens
В среду вечером была нарушена торговля билетами на сайте Pasažieru vilciens, в том числе и в мобильном приложении, сообщает компания в Twitter.
В среду вечером была нарушена торговля билетами на сайте Pasažieru vilciens, в том числе и в мобильном приложении, сообщает компания в Twitter.
Представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре пояснила агентству LETA, что сайт переживает DDoS-атаку.
✖️Pārtraucam vilciena e-biļešu tirdzniecību "Pasažieru vilciena" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē ārēju faktoru ietekmes dēļ.📱 Situācija tiek risināta.— "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) June 1, 2022
Vilciena biļeti var iegādāties kasē vai vilcienā pie konduktora kontroliera bez papildu maksas.📄
Атака началась в 11 часов, 1 июня, количество запросов продолжает волнообразно увеличиваться, нападение продолжается и сейчас и влияет на работу сайта Pasažieru vilciens.
В то же время Звиедре сказала, что данные пользователей находятся в безопасности, нападение произошло на инфраструктуру сайта.
Сотрудники отделения информационных технологий Pasažieru vilciena в сотрудничестве с партнерами работают над тем, чтобы сайт и приобретение электронных билетов были доступны в течение ближайших часов.
При этом представители Pasažieru vilciens указали, что билеты возможно купить в кассе, на вокзале.
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