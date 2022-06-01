Россиянка Дарья Касаткина впервые в карьере дошла до полуфинала "Ролан Гаррос"

В 1/4 финала 25-летняя Касаткина одержала победу над ещё одной россиянкой Вероникой Кудерметовой - 6:4, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Касаткина, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. 25-летняя Кудерметова (29 WTA) выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Дарьи.

Таким образом, Касаткина впервые в своей карьере добралась до 1/2 финала турнира "Большого шлема". Соперницей россиянки за выход в финал станет первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. В другом полуфинале итальянка Мартина Тревизан сыграет с американкой Коко Гауфф.

Дарья Касаткина - 20-я ракетка мира и первая ракетка России, на её счету четыре титула WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 5 июня. Общий призовой фонд "Ролан Гаррос" в этом сезоне составляет €43,6 млн.