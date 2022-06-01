Ср, 1.06.2022
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Русский союз Латвии проведет акцию протеста против запрета на проведение акций протеста

Люди на организованной РСЛ акции протеста ФОТО: Zane Bitere/LETA

Русский союз Латвии (РСЛ) планирует в пятницу, 3 июня, в Старой Риге выразить протест против запрета на проведение акций протеста, подтвердил депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов (РСЛ).

Он подчеркнул, что РСЛ планирует и в дальнейшем проводить акции протеста, а в пятницу будет протестовать против того, что самоуправление не дает согласие на проведение таких мероприятий.

В середине июня у РСЛ запланирован протест возле здания правительства с призывом "не допустить банкротства домохозяйств" в следующем отопительном сезоне.

В Рижской думе агентству LETA удалось выяснить, что мероприятие на Ратушной площади заявлено на 3 июня с 18:00 до 19:00.

Цель мероприятия - "запретить наложение запретов на все публичные акции протеста РСЛ". Ожидается, что в акции примут участие 50 человек.

В настоящее время у муниципалитета нет информации, которая требовала бы каких-либо ограничительных мер. Об объявленном собрании проинформированы правоохранительные органы.

Как сообщалось, 28 мая РСЛ планировал организовать шествие от парка Победы до площади Свободы с целью выражения протеста против действий правящих в Латвии партий по разрушению памятников и запрещению использования традиций и родного языка нацменьшинств в образовании.

Рижское самоуправление не разрешило провести шествие, и РСЛ обжаловал это решение в суде. Административный районный суд также вынес решение об отклонении заявления РСЛ и оставил без изменения решение исполнительного директора города Риги о запрете на проведение шествия.

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