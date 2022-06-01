"Обратной дороги нет". Что говорили российские власти о будущем оккупированных областей Украины

До войны: признание независимости

Вечером 21 февраля президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией в Украине, а затем подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой "народных республик". Это случилось после того, как к нему обратились с этой просьбой лидеры донбасских сепаратистов.

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников 22 февраля заявил, что ДНР и ЛНР будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей. Позже он сказал, что "соглашение не уточняет границ".

"В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Все остальное - это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, ДНР и ЛНР, - заявил чиновник иданию "Подъем". - Это не право России - уточнять чужие границы. Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть ее проводят стороны, которые себя объявили государствами".

Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали произошедшее нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России и обвинил ее в нарушении Минских соглашений.

США за два дня до начала войны ввели санкции против ДНР и ЛНР.

Они запрещали гражданам США любые инвестиции в экономику этих территорий. Кроме того, стал запрещен прямой или косвенный вывоз любых товаров и технологий с этих территорий и экспорт туда товаров из США. Также указ дал возможность налагать санкции на любое лицо, которое решит работать в ДНР и ЛНР или сотрудничать с ними.

Март: первый визит Турчака и отложенный референдум

В начале марта в регионах было относительно спокойно: сообщалось, что ДНР начала восстанавливать инфраструктуру в населенных пунктах Тельмановского и Новоазовского районов, в частности, Павлополе, Талаковке, Новоселовке и Мирном.

10 марта партия "Единая Россия" сообщила о визите секретаря генсовета Андрея Турчака в один из поселков ДНР с гуманитарной помощью.

"Теперь все будет по-другому. Сейчас главное - мирная жизнь, главное - восстановление хозяйства. Чтобы работа была, вся социалка восстановилась. Обратной дороги нет. Каждый должен это понимать. Не просто верить в это, а чувствовать", - говорил он.

18 марта в российском минобороны отчитались, что группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских войск "освободила" более 90% процентов территории Луганской области.

Самопровозглашенный глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в конце марта, что подготовки к референдуму о вхождении в состав России сейчас не ведется, однако он может случиться.

Возможный референдум прокомментировал РИА Новости сенатор Андрей Клишас: "Луганская и Донецкая народные республики вправе принять решение о вхождении в состав России, если оно не противоречит их конституциям, Москва признала их суверенитет".