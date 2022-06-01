Долина, Дюжев, Семенович и не только. Ринкевич внес в список нежелательных лиц еще 34 граждан РФ

Решение МИД предусматривает установление запрета на въезд этих лиц в Латвию на неопределенное время.

Упомянутые лица - главным образом работники сферы культуры, которые принимали участие в публичных мероприятиях и выражали активную поддержку решению президента России реализовать вторжение в Украину. В Латвии включенные в список нежелательных лиц считаются оправдывающими агрессию России в Украине, указывает МИД.

"Поддержка реализуемых кремлевским режимом зверств означает соучастие в совершенных преступлениях, поэтому въезд этих лиц в Латвию недопустим", - проинформировали в министерстве.

В список включены: Сергей Галанин, Сергей Бобунец, Илья Кнабенгоф, Александр Скляр, Елена Преснякова, Александр Нефедов, Олек Слепцов, Георгий Власенко, Анитай Цой, Алексей Поддубный, Владимир Кристовский, Сергей Кристовский, Ирина Тонева, Иван Демьян, Анна Семенович, Анна Ревякина, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, Александр Иванов, Игорь Жирнов, Анатолий Шендеров, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Глеб Матвейчук, Марк Тишман, Дмитрий Формин, Елизавета Долженкова, Ольга Ершова, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Алексей Шмелев, Иван Купреянов, Дмитрий Дюжев и Лариса Долина.