Украина - в шаге от попадания на чемпионат мира по футболу

Сборная Украины в полуфинале стыкового турнира чемпионата мира 2022 года обыграла команду Шотландии. Матч проходил в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе украинской команды мячи забили Андрей Ярмоленко (33-я минута), Роман Яремчук (49`) и Артём Добвик (90+5). Гол шотландцев записал на свой счёт Каллум Макгрегор (79`).

Теперь подопечные Александра Петракова в финале стыкового турнира встретятся со сборной Уэльса. Матч запланирован на 5 июня в Кардиффе. Сборная, которая победит в этом матче, выйдет на чемпионат мира и отправится в группу "B" к командам Англии, Ирана и США.

Напомним, из-за войны в Украине стыковые матчи этой сборной были перенесены. В ходе подготовки украинские футболисты провели товарищеские матчи с итальянским клубом "Эмполи" и немецкой "Боруссией" из Мёнхенгладбаха.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.