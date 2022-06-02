Аргентина выиграла первую в истории Финалиссиму. Это второй трофей Месси в составе сборной
Сборная Аргентины по футболу стала первым победителем в итории Финалиссимы.
Сборная Аргентины по футболу стала первым победителем в итории Финалиссимы.
Футболисты сборной Аргентины победили команду Италии в первой в истории Финалиссиме - матче между чемпионом Европы 2020 года и Кубка Америки 2021 года. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счётом 3:0
В составе победителей мячи забили Лаутаро Мартинес (28-я минута), Анхель Ди Мария (45+1) и Пауло Дибала (90+4). Лидер аргентинцев Лионель Месси отметился в этом матче двумя голевыми передачами.
Отметим также, что для Месси данный трофей стал лишь вторым в составе сборной Аргентины. В 2021 году аргентинцы победили в Кубке Америки.
Кроме того, данный матч стал последним за сборную Италии для 37-летнего защитника Джорджо Кьеллини, который выступал за национальную команду с 2004 года. Матч с Аргентиной стал для Кьеллини 117-м в составе сборной Италии.
Финалиссима - новый межконтинентальном Кубок, в котором играют победитель чемпионата Европы и Кубка Америки. Меморандум о сотрудничестве между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) рассчитан до 30 июня 2028 года.
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