В прошлом году в Латвии больше всего сократилась численность поляков, белорусов и русских

В прошлом году количество поляков в Латвии уменьшилось на 2,5%, белорусов - на 2,2%, русских - на 2%, украинцев - на 0,9%.

Численность латышей сократилась на 0,5%, но их доля в общей численности населения выросла на 0,3 процентных пункта и в начале 2022 года составляла 63%.

88% жителей страны родились в Латвии, 12% - за границей. 1,2% латвийцев родились в странах Европейского союза, 5,6% - в России, 2% - в Беларуси, 1,7% - в Украине, 1,4% - в других странах. В числе несовершеннолетних 96,9% рожденных в Латвии, 1,2% детей родились в Великобритании, по 0,3% - в Ирландии и России, 0,2% - в Эстонии.

С точки зрения государственной принадлежности 86,9% населения страны составляют граждане Латвии (в начале 2021 года - 86,7%), 9,7% - неграждане (в прошлом году - 10,1%), 2,1% - граждане России (как и в прошлом году), 1,2% - граждане других стран. В Риге проживает 50,9% всех неграждан, и они составляют 15,3% всех жителей Риги.

74,4% всех неграждан Латвии - старше 50 лет. В этой же возрастной группе и 60,8% всех граждан других стран, а среди граждан Латвии старше 50 лет - 37,5%.

В начале этого года, до наплыва украинских беженцев, число проживающих в Латвии граждан этой страны составляло 6371 человек, или 0,3% населения Латвии.

Как сообщалось, в начале 2022 года в Латвии проживало 1,876 млн человек - на 17,5 тыс. меньше, чем годом ранее.

Директор отдела социальной статистики ЦСУ Байба Зукула отмечает, что убыль населения за последний год сопоставима с нынешней численностью населения Саласпилса и связана с отрицательным естественным приростом, при этом решающим фактором является смертность, которая значительно превышает рождаемость, а не эмиграция, как ранее.

Численность населения в прошлом году сокращалась быстрее - на 0,92% по сравнению с 0,76% годом ранее. Эта тенденция усилилась во время пандемии Covid-19, особенно в январе и осенью. По мере увеличения числа граждан Украины, спасающихся в Латвии от войны, в этом году ожидается положительная динамика миграции.