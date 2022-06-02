Будет хуже, но как именно? Что точно ждет экономику России

При этом стремительного коллапса российской экономики Хармс не ожидает: денег от продажи энергоресурсов, по его мнению, хватит на все текущие нужды, а экономика РФ, пережившая за недавние десятилетия несколько кризисов, умеет к ним приспосабливаться. "Означает ли это, что она сможет компенсировать санкции - нет, совершенно точно. Она будет стагнировать и перестанет быть современной. Мне лично очень жаль, ведь я двадцать лет посвятил тому, чтобы российская экономика взяла курс в будущее", - признался Хармс.

Уровень адаптации экономики РФ к новым условиям, по его словам, будет во многом зависеть от того, как поведут себя такие игроки, как КНР, Южная Корея, Турция. "Может, большие игроки не станут вести бизнес с РФ, а вот среднего размера компании могут и рискнуть", - предположил Хармс. Но, как и Иноземцев, он уверен, что китайский бизнес будет очень осторожен: "Китайцы не инвестировали, даже когда условия были лучше. Вспомним, например, разработку совместного российско-китайского гражданского самолета. Кроме заявлений не было ничего!".

Экономика РФ адаптируется - за счет экологии?

Нерадужные перспективы развития российской экономики, описанные экспертами, дополнила не менее тревожным прогнозом журналист-эколог Ангелина Давыдова, которая уехала из России и сейчас сотрудничает в Берлине с организацией Media in Cooperation and Transition.

Россия может перестать играть значимую роль для ЕС как поставщик энергоносителей, но она никуда не денется как четвертый в мире эмитент СО2 и крайне необходима в борьбе против надвигающегося климатического кризиса. "Сокращение сотрудничества в этой сфере не принесет ничего хорошего никому", - предупредила Давыдова. Она опасается, что под давлением санкций российский бизнес только усилит давление на власти с целью снизить экологические стандарты, что уже происходит в сфере автомобилестроения.

"До недавнего времени РФ предпринимала усилия для сокращения сжигания попутного газа. Теперь энергокомпании снова требуют разрешить сжигать попутный газ. Такие темы, как "зеленая сделка" ЕС, перестали быть фактором, на который ориентируются российские компании. Это все - плохие новости для планеты", - посетовала журналистка, много лет изучающая проблемы экологии в России.

А что же Запад? "Санкционный репертуар" почти исчерпан

Помимо прогнозов, эксперты обсудили вопрос, ждет ли в будущем российскую экономику дальнейшее усиление экономического давления со стороны Запада. "Санкционный репертуар тех штрафных мер, которые не очень болезненны для нас самих, подходит к концу, - констатировал Янис Клуге. - Это грозит проблемами: как реагировать на следующую "Бучу" или, например, на новое наступление на Киев или что-то подобное?". Седьмой пакет санкций в отношении России будет меньшим по объему, чем шестой, полагает он.

Пока европейцы идут темпом наращивания санкций, от которого меньше страдают сами, но этот темп не определяется потребностями Украины на фронтах, указал аналитик SWP. В ближайшем будущем важнее будут уже не санкции, а поддержка Украины, в частности, поставки ей вооружений. "Ими куда адреснее можно оказать влияние на ход конфликта, чем санкциями", - заметил Клуге. Одновременно он призвал подвести черту под политикой "кнута и пряника" в отношении Москвы: "Время пряников прошло".